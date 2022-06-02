Mayısta en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşti - Haberler

Kimyevi maddeler ve mamulleri, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 794 milyon 829 bin dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 2 milyar 301 milyon 396 bin dolarla otomotiv endüstrisi ve 1 milyar 917 milyon 297 bin dolarla çelik sektörü takip etti.

Geçen ay en fazla ihracat artışı yüzde 94 ile savunma ve havacılık sanayi sektöründe gerçekleşti. Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 74,3'ünü oluşturan sanayi grubunda yüzde 11,9 artışla 14 milyar 89 milyon 162 bin dolar tutarında ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 17 yükselişle 2 milyar 422 milyon 364 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,8 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 2,6'lık azalışla 533 milyon 845 bin dolarlık dış satım oldu.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Türk ihracatçılarının en fazla dış satım gerçekleştirdiği ilk 3 ülke 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD ve 978 milyon dolarla Irak oldu.

Ülke gruplarına göre ihracatta, AB'ye ihracat yüzde 17 artışla 8 milyar dolara ulaştı. AB'nin dış satımdaki payı ise yüzde 42 oldu. AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de dahil edildiğinde Avrupa kıtasının mayıs ayı ihracatındaki payı yüzde 55'i aştı. Diğer ülke gruplarında ise yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,2 milyar dolar, Afrika kıtasına 2 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya 1,4 milyar dolar ve Uzak Doğu ülkelerine 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

1.485 firma, mayıs ayında ilk kez ihracat yaparak ihracat ailesine katıldı. Yeni firmalar, bu dönemde 68 milyon dolarlık ihracata imza attı. Mayıs ayında ihracat yapan firma sayısı ise 43 bin 289 oldu.

Birim ihracat değeri yüzde 30,5 artışla 1,47 dolara yükseldi

Birim ihracat değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,5 artışla 1,47 dolara yükseldi. Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 163 ülkeye toplam 7,4 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi ve mayıs ayında Türk lirası ile dış satım yüzde 57 artış kaydetti.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2021 ve 2022'nin mayıs ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):