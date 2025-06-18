Mayıs'ta Türkiye'de 210 Bin 295 Taşıtın Kaydı Yapıldı

Mayıs'ta Türkiye'de 210 Bin 295 Taşıtın Kaydı Yapıldı
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Türkiye'de Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan 210 bin 295 taşıttan en büyük kısmı motosiklet ve otomobillerden oluştu. Erzurum'da ise 4 bin 170 araç kaydedildi.

Türkiye'de Mayıs ayında 210 bin 295 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum'da ise bir ayda 4 bin 170 araçla alakalı işlem yapıldı, ilde trafiğe kayıtlı araç sayısı 146 bin 50 oldu.

Mayıs ayında 210 bin 295 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,8'ini motosiklet, yüzde 41,4'ünü otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 2,6'sını traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,5 arttı Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 12,8, otomobilde yüzde 8,4, traktörde yüzde 5,9, otobüste yüzde 5,1, kamyonette yüzde 3,3, kamyonda yüzde 3,1 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 28,8 ve minibüste yüzde 5,9 azaldı.

Erzurum, 146 bin 50 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Mayıs ayında 4 bin 170 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 42'ınci oldu. Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 74 bin 635 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 348, otobüs sayısı bin 300, kamyonet sayısı 30 bin 733, kamyon sayısı 6 bin 525, motosiklet sayısı 7 bin 555, özel amaçlı araç sayısı 769 ve traktör sayısı 22 bin 185 oldu.

Mayıs 2025 döneminde Erzurum'da 4 bin 170 aracın devri yapıldı. Bunlardan 2 bin 676'sı otomobil, minibüs 51, otobüs 3, kamyonet 928, kamyon 125, motosiklet 141, özel amaçlı araç 7 ve traktör 239 adet olarak gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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