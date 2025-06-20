Mayıs ayında Türkiye'de 8 bin 956 şirket ve kooperatif kuruldu

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Türkiye'de mayıs ayında kurulan şirket ve kooperatif sayısı, bir önceki aya göre yüzde 15,5 artış gösterdi. Kapanan şirket sayısında ise artış yaşandı. En çok İstanbul, Ankara ve İzmir'de kuruluşlar gerçekleşti.

Türkiye'de mayısta 8 bin 956 şirket ve kooperatif kuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, mayısta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 15,5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,7, kooperatif sayısı yüzde 48,1 artış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,2, kooperatif sayısı yüzde 32,1, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,7 arttı.

Mayısta geçen yılın aynı ayına göre kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3 artarken, şirket sayısı yüzde 13, kooperatif sayısı yüzde 32,5 azaldı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 5,9, kooperatif sayısında yüzde 23,3 artış gerçekleşirken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 8,7 azalış kayıtlara geçti.

Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi

Geçen ay Ardahan'da şirket kuruluşunun gerçekleşmediği görüldü.

Mayısta kurulan toplam 8 bin 956 şirket ve kooperatifin yüzde 87,8'ini limitet şirketler, yüzde 10,1'ini anonim şirketler, yüzde 2,1'ini de kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,3'ü İstanbul, yüzde 11'i Ankara ve yüzde 6,3'ü İzmir'de kuruldu.

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 973'ü ticaret, 1322'si inşaat ve 1067'si imalat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 710'u inşaat, 341'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 89'u imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Mayısta kapanan şirket ve kooperatiflerin 1062'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 426'sının imalat ve 295'inin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 433'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 174'ünün inşaat, 91'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Mayısta 191 kooperatif kurulurken, bunların 125'i konut yapı, 40'ı işletme ve 8'i turizm geliştirme kooperatifi olarak işbaşı yaptı. Diğerleri çeşitli alanlarda faaliyete geçti.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 568 yabancı ortak sermayeli şirketin 21'i Çin ve 14'ü Türkmenistan ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 76'sı anonim, 492'si limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Kurulan söz konusu şirketlerin 326'sı uzmanlaşmamış toptan ticaret, 113'ü bilgisayar programlama, 108'i ikamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 76,2'sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

5 ayda 44 bin 896 şirket kuruldu

Türkiye'de bu yılın ocak-mayıs döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalışla 44 bin 896'ya geriledi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 12 artışla 11 bin 108'e yükseldi.

(Bitti)

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
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