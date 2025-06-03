Mayıs Ayında Tüketici Fiyatları Yüzde 1,53 Arttı

Mayıs Ayında Tüketici Fiyatları Yüzde 1,53 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mayıs ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,53 yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 35,41 seviyesine ulaştı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 arttı, yıllık enflasyon yüzde 35,41 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyatları mayıs ayında yüzde 1,53 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 35,41 oldu.

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA / Ekonomi
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