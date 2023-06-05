Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAGRUP) verilerine göre, mayıs ayında tüketici enflasyonu yüzde 7,35 oldu. Buna göre, tüketici fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde yüzde 109,01 olarak gerçekleşti. ENAGrup'tan yapılan değerlendirmede, 'Özellikle 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçim sonrası 3 gün boyunca fiyatlardaki artış kayda değer niteliktedir' denildi.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAGRUP) verilerine göre, mayıs ayında tüketici enflasyonu yüzde 7,35 oldu. Buna göre, tüketici fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde yüzde 109,01 olarak gerçekleşti. ENAGrup'tan yapılan değerlendirmede, "Özellikle 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçim sonrası 3 gün boyunca fiyatlardaki artış kayda değer niteliktedir" denildi.

ENAGrup, mayıs ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını açıkladı. Buna göre, mayıs 2023 dönemi (30.04.2023-31.05.2023) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 7,35 oranında arttı. E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı ise yüzde 109,01 olarak gerçekleşti. E-TÜFE'deki yılbaşından itibaren artış oranı da yüzde 38,96 oldu.

ENAGrup'tan paylaşılan bilgi notunda "Özellikle 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçim sonrası 3 gün boyunca fiyatlardaki artış kayda değer niteliktedir" denildi.

BEBEK SÜTÜ MAYIS AYINDA YÜZDE 16,40 ORANINDA ARTTI

ENAGrup'un açıklamasına göre, Türkiye İstatistik Kurumu alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 2,67 ile Eğlence ve Kültür en fazla yükseliş ise yüzde 23,23 ile Çeşitli Mal ve Hizmetler kaleminde gerçekleştiği belirtildi.

Bu verilere göre, mayıs ayında bebek sütü yüzde 16,40 oranında artarken, cilt ve vücut ürünlerindeki artış ise yüzde 34,01, yemek odası takımı yüzde 19,79 oranında artışg österdi.

ENAGrup'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada da doğal gaz fiyatının mayıs ayında 0 (sıfır) lira olduğu varsayımına göre de E-TÜFE'nin mayıs ayında yüzde 5,68 arttığı, 12 aylık artışın yüzde 105,45 olduğu, ocak-mayıs dönemi enflasyon oranı ise yüzde 36.59 olduğu ifade edildi.