Mayıs Ayında Tüketici Enflasyonu Yüzde 3,37 Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında tüketici enflasyonunun aylık yüzde 3,37, yıllık yüzde 75,45 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2024 dönemine ilişkin tüketici ve yurt içi üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; TÜFE'deki değişim bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,85 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,80 ile eğitim oldu. Bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup ise 1,01 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,60 ile giyim ve ayakkabı oldu. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 114 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, bir önceki aya göre yüzde 3,77, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 23,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,99 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 66,53 olarak gerçekleşti.

ÜRETİCİ FİYATLARI AYLIK YÜZDE 1,96 ARTTI

Mayıs 2024 döneminde yurt içine üretim yapan üretici fiyatları da bir önceki aya göre, yüzde 1,96, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,68 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 47,24 arttı.