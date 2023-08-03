Mayıs Ayında Tüketici Enflasyonu Rekor Artış Kaydetti

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre, mayıs ayında tüketici enflasyonu yüzde 13,18 ile rekor bir artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 122,88 seviyesine çıktı. ENAG, temmuz ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını açıkladı. Buna göre, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık aylık bazda yüzde 13,18 oranında arttı. ENAG, ocak-temmuz enflasyonunu yüzde 69,21, on iki aylık enflasyonu ise yüzde 122,88 olarak hesapladı. KUZU ETİNDEKİ AYLIK ARTIŞ YÜZDE 18,38 OLDU ENAG'ın aylık enflasyon bültenine göre, TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında aylık fiyat artışında ulaştırma sektörü başı çekti. Ulaştırma sektöründeki aylık fiyat artışı yüzde 22,08 oldu. En az aylık artış yüzde 1,13 ile giyim ve ayakkabı sektöründe gerçekleşti. Madde bazında ise en yüksek fiyat artışı yüzde 22,86 ile kuru temizlemede oldu. Onu, yüzde 18,38 ile kuzu eti ve yüzde 17,05 ile zeytin, yüzde 15,84 ile dana eti ve yüzde 14,10 ile yumurta izledi.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre, mayıs ayında tüketici enflasyonu yüzde 13,18 ile rekor bir artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 122,88 seviyesine çıktı.

ENAG, temmuz ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını açıkladı. Buna göre, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık aylık bazda yüzde 13,18 oranında arttı. ENAG, ocak-temmuz enflasyonunu yüzde 69,21, on iki aylık enflasyonu ise yüzde 122,88 olarak hesapladı.

KUZU ETİNDEKİ AYLIK ARTIŞ YÜZDE 18,38 OLDU

ENAG'ın aylık enflasyon bültenine göre, TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında aylık fiyat artışında ulaştırma sektörü başı çekti. Ulaştırma sektöründeki aylık fiyat artışı yüzde 22,08 oldu. En az aylık artış yüzde 1,13 ile giyim ve ayakkabı sektöründe gerçekleşti.

Madde bazında ise en yüksek fiyat artışı yüzde 22,86 ile kuru temizlemede oldu. Onu, yüzde 18,38 ile kuzu eti ve yüzde 17,05 ile zeytin, yüzde 15,84 ile dana eti ve yüzde 14,10 ile yumurta izledi.