Mayıs Ayında Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayında 232 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18,4 arttı.

TÜİK, mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; mayıs ayında 232 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,9'unu motosiklet, yüzde 38,5'ini otomobil, yüzde 7,5'ini kamyonet, yüzde 3,5'ini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18,4 arttı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 61,5, otobüste yüzde 38,8, otomobilde yüzde 38,2, kamyonda yüzde 31,1, minibüste yüzde 26,2, traktörde yüzde 25,7, kamyonette yüzde 25,6 ve motosiklette yüzde 4,4 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 48,9, otobüste yüzde 31,6, motosiklette yüzde 9,7 ve otomobilde yüzde 3 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 29,5, traktörde yüzde 18,8, kamyonette yüzde 9,8 ve kamyonda yüzde 8,3 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ma yıs ayı sonu itibarıyla 29 milyon 791 bin 66 oldu

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,5'ini otomobil, yüzde 18,6'sını motosiklet, yüzde 15,4'ünü kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

920 bin 604 adet taşıtın devri yapıldı

Mayıs ayında devri yapılan taşıtların yüzde 64'ü otomobil, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 13,1'ini motosiklet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

89 bin 419 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 9,5'u Renault, yüzde 9,5'u Volkswagen, yüzde 8,6'sı Chery, yüzde 8,1'i Fiat, yüzde 5,4'ü Hyundai, yüzde 5,4'ü Peugeot, yüzde 5'i Citroen, yüzde 4,7'si Opel, yüzde 4,4'ü Toyota, yüzde 4'ü Skoda, yüzde 3,5'u Dacia, yüzde 3,5'i Honda, yüzde 3,1'i Ford, yüzde 2,8'i MG, yüzde 2,7'si Mercedes-Benz, yüzde 2,2'si BMW, yüzde 2,0'ı Nissan, yüzde 1,6'sı Audi, yüzde 1,4'ü Kia, yüzde 1,4'ü Volvo ve yüzde 11,1'i diğer(2) markalardan oluştu.

Ocak-Mayıs döneminde 1 milyon 62 bin 420 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 23 artarak 1 milyon 62 bin 420 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 3,6 azalarak 11 bin 620 adet oldu. Böylece Ocak-Mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 50 bin 800 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 65,1'i benzin yakıtlı

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 433 bin 4 adet otomobilin yüzde 65,1'i benzin, yüzde 13,2'si hibrit, yüzde 12,6'sı dizel, yüzde 7,9'u elektrikli ve yüzde 1,2'si LPG yakıtlıdır. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 651 bin 542 adet otomobilin ise yüzde 35'i dizel, yüzde 32,7'si LPG, yüzde 29,5'i benzin, yüzde 1,8'i hibrit ve yüzde 0,7'si elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir.

Ocak-Mayıs döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 433 bin 4 adet otomobilin yüzde 31,9'u 1300 ve altı, yüzde 22'si 1401-1500, yüzde 17,7'si 1301-1400, yüzde 13,5'i 1501-1600, yüzde 6,3'ü 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Mayıs döneminde kaydı yapılan otomobillerin 168 bin 341'i gri renkli

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 433 bin 4 adet otomobilin yüzde 38,9'u gri, yüzde 25'i beyaz, yüzde 12,8'i siyah, yüzde 11,8'i mavi, yüzde 6,3'ü kırmızı, yüzde 2,7'si yeşil, yüzde 1'i turuncu, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,5'i mor ve yüzde 0,4'ü diğer renklidir.