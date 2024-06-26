Üye Girişi
Haberler

Mayıs Ayında Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Arttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayında 232 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18,4 arttı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayında 232 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18,4 arttı.

TÜİK, mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; mayıs ayında 232 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,9'unu motosiklet, yüzde 38,5'ini otomobil, yüzde 7,5'ini kamyonet, yüzde 3,5'ini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18,4 arttı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 61,5, otobüste yüzde 38,8, otomobilde yüzde 38,2, kamyonda yüzde 31,1, minibüste yüzde 26,2, traktörde yüzde 25,7, kamyonette yüzde 25,6 ve motosiklette yüzde 4,4 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 48,9, otobüste yüzde 31,6, motosiklette yüzde 9,7 ve otomobilde yüzde 3 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 29,5, traktörde yüzde 18,8, kamyonette yüzde 9,8 ve kamyonda yüzde 8,3 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ma yıs ayı sonu itibarıyla 29 milyon 791 bin 66 oldu

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,5'ini otomobil, yüzde 18,6'sını motosiklet, yüzde 15,4'ünü kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

920 bin 604 adet taşıtın devri yapıldı

Mayıs ayında devri yapılan taşıtların yüzde 64'ü otomobil, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 13,1'ini motosiklet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

89 bin 419 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 9,5'u Renault, yüzde 9,5'u Volkswagen, yüzde 8,6'sı Chery, yüzde 8,1'i Fiat, yüzde 5,4'ü Hyundai, yüzde 5,4'ü Peugeot, yüzde 5'i Citroen, yüzde 4,7'si Opel, yüzde 4,4'ü Toyota, yüzde 4'ü Skoda, yüzde 3,5'u Dacia, yüzde 3,5'i Honda, yüzde 3,1'i Ford, yüzde 2,8'i MG, yüzde 2,7'si Mercedes-Benz, yüzde 2,2'si BMW, yüzde 2,0'ı Nissan, yüzde 1,6'sı Audi, yüzde 1,4'ü Kia, yüzde 1,4'ü Volvo ve yüzde 11,1'i diğer(2) markalardan oluştu.

Ocak-Mayıs döneminde 1 milyon 62 bin 420 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 23 artarak 1 milyon 62 bin 420 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 3,6 azalarak 11 bin 620 adet oldu. Böylece Ocak-Mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 50 bin 800 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 65,1'i benzin yakıtlı

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 433 bin 4 adet otomobilin yüzde 65,1'i benzin, yüzde 13,2'si hibrit, yüzde 12,6'sı dizel, yüzde 7,9'u elektrikli ve yüzde 1,2'si LPG yakıtlıdır. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 651 bin 542 adet otomobilin ise yüzde 35'i dizel, yüzde 32,7'si LPG, yüzde 29,5'i benzin, yüzde 1,8'i hibrit ve yüzde 0,7'si elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir.

Ocak-Mayıs döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 433 bin 4 adet otomobilin yüzde 31,9'u 1300 ve altı, yüzde 22'si 1401-1500, yüzde 17,7'si 1301-1400, yüzde 13,5'i 1501-1600, yüzde 6,3'ü 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Mayıs döneminde kaydı yapılan otomobillerin 168 bin 341'i gri renkli

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 433 bin 4 adet otomobilin yüzde 38,9'u gri, yüzde 25'i beyaz, yüzde 12,8'i siyah, yüzde 11,8'i mavi, yüzde 6,3'ü kırmızı, yüzde 2,7'si yeşil, yüzde 1'i turuncu, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,5'i mor ve yüzde 0,4'ü diğer renklidir.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Trafik Ekonomi Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Son anlar nefes kesti! A Milli Takımımız, EURO 2024'te son 16'da

Son anlar nefes kesti! A Milli Takımımız, EURO 2024'te son 16'da

 Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Ankara ile ilişkileri düzeltmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Ankara ile ilişkileri düzeltmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title