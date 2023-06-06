Mayıs ayında onaylanan sanayi kapasitesi raporu yüzde 22,3 arttı

TOBB verilerine göre, mayıs ayında onaylanan sanayi kapasitesi raporu geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,3 arttı. İstanbul, Ankara ve İzmir en fazla kapasite raporu düzenlenen iller oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, mayıs ayında onaylanan sanayi kapasitesi raporu, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,3 arttı.

TOBB, mayıs ayına ilişkin onaylanan sanayi kapasitesi raporlarına ilişkin verileri yayınladı. Buna göre, TOBB tarafından mayıs 2023'te onaylanan sanayi kapasitesi raporu sayısı mayıs 2022'ye göre yüzde 22,3 oranında (755 adet) artarak 4 bin 137 adet oldu.?

Mayıs ayında onaylanan 4 bin 137 kapasite raporunun; bin 81'i İstanbul'da, 305'i Ankara'da, 258'i İzmir'de, 226'sı Bursa'da, 168'i Kocaeli'nde, 163'ü Gaziantep'te, 156'sı Konya'da, 107'si Tekirdağ'da, 106'sı Manisa'da, 102'si ise Adana'da düzenlendi.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı mayıs 2022'de 91 bin 391 iken, mayıs 2023'te yüzde 6,2 (5 bin 673 adet) artışla 97 bin 64 adede ulaştı.

KAPASİTE RAPORU DÜZENLENEN KURULUŞLARDA ÇALIŞAN SAYISI YÜZDE 5,3 ARTTI

Aktif kapasite raporlarına göre toplam çalışan sayısı ise mayıs 2022'de 3 milyon 746 bin 448 iken yüzde 5,3 (196 bin 713 adet) artarak, mayıs 2023'te 3 milyon 943 bin 161 olarak belirlendi.

Kapasite raporları; tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler için Odalar tarafından düzenleniyor ve TOBB tarafından onaylanıyor.