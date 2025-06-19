Mayıs Ayında Konut Satışları %17,6 Artarak 130 Bin 25'e Ulaştı

Türkiye genelinde konut satışı sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 130 bin 25 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışı sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,6 artışla 130 bin 25'e çıktı.

İstanbul, 22 bin 103 ile mayısta en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 11 bin 975 konut satışıyla Ankara, 7 bin 817 ile İzmir takip etti.

Konut satışı sayısının en az olduğu iller ise 48 konutla Ardahan, 67 ile Bayburt ve 91 konutla Gümüşhane olarak sıralandı.

(Sürecek)