Mayıs Ayında Kapanan Şirket Sayısı Yüzde 41 Arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, mayıs ayında kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 41, kapanan kooperatif sayısı yüzde 105,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 49,8 arttı.

TOBB, 2023'ün mayıs ayına ilişkin ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mayıs ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 9,4 kurulan kooperatif sayısı yüzde 31,0 oranında artarken kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3 azaldı.

Mayıs 2023'te kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,4 kurulan kooperatif sayısı yüzde 150,9 oranında artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,9 geriledi.

MAYISTA KAPANAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 41 ARTTI

TOBB verilerine göre, mayıs ayında bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 41 artış gösterdi. Mayısta kapanan kooperatif sayısındaki artış 105,7'ye kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 49,8'e yükseldi.

Yılın ilk 5 ayında, 2022'in ilk 5 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 4,2 kapanan kooperatif sayısı yüzde 4,7, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 13,6 artış oldu.

MAYISTA KAPANAN GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETME SAYISINDAKİ ARTIŞ YÜZDE 138,5 OLDU

Mayıs 2023'te, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 0,4, kapanan kooperatif sayısı yüzde 33,3, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 138,5 artış oldu.