Mayıs ayında işsizlik oranı yüzde 8,4'e düştü

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında işsizlik oranının aylık 0,2 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 69 bin kişi azalarak 2 milyon 972 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5 iken kadınlarda yüzde 11,9 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya göre 100 bin kişi artarak 32 milyon 519 bin kişi, istihdam oranı 0,1 puan artarak yüzde 49 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,3 iken kadınlarda yüzde 32,2 olarak gerçekleşti. İş gücü, bir önceki aya göre 31 bin kişi artarak 35 milyon 491 bin kişi, iş gücüne katılma oranı aynı seviyede kalarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,9 iken kadınlarda yüzde 36,5 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 15,4

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 15,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11, kadınlarda ise yüzde 23,5 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 0,6 saat artarak 42,7 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı da bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 31 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,7 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.