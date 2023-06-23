Mayıs ayında ihracat yüzde 14,4, ithalat yüzde 15,5 arttı

TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. İhracat yüzde 14,4 artarak 21 milyar 659 milyon dolara, ithalat yüzde 15,5 artarak 34 milyar 186 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı yüzde 17,6 artarak 12 milyar 527 milyon dolara yükseldi. İhracatta en fazla Almanya'ya yapıldı, ithalatta ise Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında ihracatın yüzde 14,4, ithalatın yüzde 15,5 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artarak 21 milyar 659 milyon dolara, ithalat yüzde 15,5 artarak 34 milyar 186 milyon dolara yükseldi. Ocak-mayıs döneminde ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artarak 102 milyar 476 milyon dolar, ithalat yüzde 8,8 artarak 158 milyar 498 milyon dolar oldu.

İthalatta ise Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 569 milyon dolar olurken; 4 milyar 347 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 671 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 809 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar 633 milyon dolar ile ABD izledi. 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44'ünü oluşturdu. Ocak-mayıs döneminde de ithalatta ilk sırada Rusya Federasyonu yer aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 21 milyar 822 milyon dolar olurken; 18 milyar 483 milyon dolar ile Çin, 11 milyar 428 milyon dolar ile Almanya, 10 milyar 478 milyon dolar ile İsviçre, 6 milyar 454 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,3'ünü oluşturdu.