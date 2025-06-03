Mayıs Ayında En Fazla Fiyat Artışı Posta Hizmetlerinde Oldu

Mayıs Ayında En Fazla Fiyat Artışı Posta Hizmetlerinde Oldu
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Mayıs ayı enflasyon verilerine göre, posta hizmetleri yüzde 14,29 ile en çok artış gösteren ürün olurken, yumurta yüzde 18,81 ile en çok ucuzlayan ürün oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon yıllık bazda yüzde 35,41 artış gösterdi.

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 14,29 fiyat artışı görülen posta hizmetleri en fazla pahalanan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 18,81 azalışla yumurta oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,80 artış olarak gerçekleşti.

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Mayıs ayında en fazla fiyat artışı yüzde 14,29 ile posta hizmetlerinde yaşandı. En çok ucuzlayan ise yüzde 18,81 azalışla yumurta oldu.

En fazla fiyat artışı yaşanan bazı ürünler; çocuk giyim yüzde 11,52, evcil hayvanlar ile ilgili ürünler yüzde 9,77, kadın giyim yüzde 9,03, şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam vb.) yüzde 8,92, taze meyveler yüzde 8,26 oldu.

En çok ucuzlayan bazı ürünler; yumurta yüzde 18,81, taze sebzeler (patates hariç) yüzde 18,58, taze balık yüzde 6,7, tavuk eti yüzde 3,73, karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 3,56 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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