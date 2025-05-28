Mayıs Ayında Ekonomik Güven Endeksi Artış Gösterdi

Mayıs Ayında Ekonomik Güven Endeksi Artış Gösterdi
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TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'de mayıs ayında ekonomik güven endeksi 96,7 değeriyle nisan ayına göre yüzde 0,05 oranında artış gösterdi. Tüketici güven endeksi de yüzde 1,1 artarak 84,8'e yükseldi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayında ekonomik güven endeksi 96,7 oldu.

TÜİK, 2025 yılı mayıs ayına ilişkin "Ekonomik Güven Endeksi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi nisan ayında 96,6 iken, mayıs ayında yüzde 0,05 oranında artarak 96,7 değerini aldı.

Bir önceki aya göre mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 84,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 98,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 111,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 oranında artarak 88,4 değerini aldı.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
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