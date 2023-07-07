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Mayıs Ayında Cari İşlemler Hesabı 7,03 Milyar Dolar Açık Verdi

Mayıs Ayında Cari İşlemler Hesabı 7,03 Milyar Dolar Açık Verdi

Ekonomi Haberleri

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 7,03 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri 4 milyar 500 milyon dolar ile 8 milyar 50 milyon dolar arasında yer aldı.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 7,03 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Temmuz Salı günü açıklanacak Mayıs 2023 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, cari işlemler hesabının mayısta 7,03 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri 4 milyar 500 milyon dolar ile 8 milyar 50 milyon dolar arasında yer aldı.

Cari işlemler hesabı, Nisan 2023'te 5 milyar 404 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 57 milyar 804 milyon dolar olmuştu.

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Kaynak: AA / Duhan Değirmenci - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB Ekonomi Haberler

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