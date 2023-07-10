Mayıs Ayında 633 Firma İçin İzin Belgesi Düzenlendi

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Resmi Gazete'de, mayıs ayında dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin belgeleri listelendi. Buna göre, 633 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 2 hariçte işleme izin belgesi ve 18 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi. Ayrıca, 37 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.