Mayıs Ayı Tüketici Fiyat Endeksi Açıklandı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Mayıs ayında yıllık yüzde 35,41'e geriledi, aylık yüzde 1,53 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,80 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 32,87 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 32,87 artış, ulaştırmada yüzde 24,59 artış ve konutta yüzde 67,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,25, ulaştırmada yüzde 4,07 ve konutta yüzde 9,34 oldu.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 0,71 azaldı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,71 azalış, ulaştırmada yüzde 2,66 artış ve konutta yüzde 2,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0,18, ulaştırmada yüzde 0,40 ve konutta yüzde 0,48 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 34,81 arttı, aylık yüzde 2,25 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,25 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,24 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,00 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 23,13 arttı, aylık yüzde 2,48 arttı

Yİ-ÜFE 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,48 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,92 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,13 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 30,17 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 22,99 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,11 artış, imalatta yüzde 22,99 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 19,83 artış ve su temininde yüzde 57,57 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 20,50 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 29,22 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 27,48 artış, enerjide yüzde 17,05 artış ve sermaye mallarında yüzde 26,48 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,72 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,18 artış, imalatta yüzde 1,72 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,36 artış ve su temininde yüzde 5,86 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,92 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,05 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,70 artış, enerjide yüzde 7,98 artış ve sermaye mallarında yüzde 2,38 artış olarak gerçekleşti. - İSTANBUL