Mayıs Ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri Açıklandı

Mayıs Ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri Açıklandı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mayıs ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunda, piyasa katılımcıların 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerini açıkladı. Hanehalkı beklentileri artarken, diğer sektörlerde düşüş gözlemlendi.

Mayıs ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 25,1 seviyesine, reel sektör için 0,7 puan azalarak yüzde 41,0 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,6 puan artarak yüzde 59,9 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayımladı. Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

2025 yılı Mayıs ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 25,1 seviyesine, reel sektör için 0,7 puan azalarak yüzde 41,0 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,6 puan artarak yüzde 59,9 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 27,8 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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