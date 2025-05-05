Mayıs Ayı Kira Artış Tavanı Yüzde 48,73 Olarak Belirlendi

Mayıs ayı için kira artış tavan oranı yüzde 48,73 olarak gerçekleşti.

2025 yılı Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Mayıs ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Mayıs ayı kira artış tavanı yüzde 48,73 olarak gerçekleşti. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış olarak gerçekleşti. - İSTANBUL