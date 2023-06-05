Mayıs Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı

TÜİK, mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE'deki değişim bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mayısta enflasyonun yıllık yüzde 39,59, aylık yüzde 0,04 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütünle altın hariç TÜFE'deki değişim, bir önceki aya göre yüzde 3,60, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,70 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 60,94 olarak gerçekleşti.