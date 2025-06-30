Mayıs 2025 İşsizlik Oranları Açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs 2025'te işsiz sayısı 69 bin azalarak 2 milyon 972 bine düştü. İşsizlik oranı ise %8,4 olarak belirlendi. Genç nüfusta işsizlik oranı %15,4 oldu.

İşsiz sayısı 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 69 bin kişi azalarak 2 milyon 972 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı İşgücü İstatistikleri'ni paylaştı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 69 bin kişi azalarak 2 milyon 972 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5 iken kadınlarda yüzde 11,9 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,0 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 100 bin kişi artarak 32 milyon 519 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,0 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,3 iken kadınlarda yüzde 32,2 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53,5 olarak gerçekleşti

İşgücü 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 31 bin kişi artarak 35 milyon 491 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,9 iken kadınlarda yüzde 36,5 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 15,4 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 15,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,0, kadınlarda ise yüzde 23,5 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,7 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,6 saat artarak 42,7 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 31,0 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 31,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,7 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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