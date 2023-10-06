Maydonoz Döner, yeni nesil franchise modeli ile büyümeye devam ediyor

Firma olarak mottolarının yeni nesil franchise modeli olduğunu söyleyen Maydonoz Döner'in Kurucusu ve Genel Müdürü Ömer Şeyhin, "Günümüzde yatırım yapmak isteyenler, müşterilerin güvenlerini kazanmaları, lezzeti tutturabilmeleri, pazarlama kampanyaları derken hatırı sayılır bir zaman ve maliyet kaybı yaşıyor. Öncelikle kadın ve genç girişimcilerimize destek olmak adına, kurulduğumuz günden itibaren düşük maliyetli, karlı yatırımla bayilik ağımızı genişlettiğimiz çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

2 bin 500 metrekarelik kendi üretim tesisleri olduğunu belirten Şeyhin, "Ürünlerimizin üretimini çok kısa sürede tamamen kendimiz yapar hale geldik. Bu üretim gücümüz de bayilerimizin kazancından geliyor. Bayilerimiz doğru ve kaliteli hizmet verirken biz de en kaliteli üretim için son teknolojik imkanlardan faydalanıyoruz. Pandemi sürecinde diğerleri gibi yiyecek içecek sektörü de en çok etkilenenler arasındaydı. 2019'da 11 şubemiz vardı. Ağır ama emin adımlarla geçirdiğimiz o dönemde 5 şube daha açtık. Ardından hızlı bir yükselişe geçtik ve kısa sürede 180 şubemiz daha açıldı. Bugün 2 bin 500 metrekarelik kendi üretim tesisimiz, 2 bin metrekare kapalı alanı olan lojistik depomuzla ve kendi sevkiyat ağına sahip bir marka olarak yurt içinde ve globalde güçlü adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ AVRUPA'DAKİ VE TÜRKİYE'DEKİ ŞUBE SAYILARIMIZI ARTIRMAK"

İstihdam sayılarının 3 bine yaklaştığını ifade eden Şeyhin, "Yurt dışı operasyonlarımızı da Gürcistan'ın Batum şehrinde başlattık. Sonrasında Tiflis'te de bir şube açtık ve bir diğerini de yakın zamanda açacağız. Almanya Stuttgart'ta şube açılışımız için gerekli kiralama süreçlerini tamamladık ve tadilat sürecinin sonuna geldik. Şimdiki hedefimizde Avrupa'daki ve Türkiye'deki şube sayılarımızı artırarak daha çok kişiye iş imkanı ve istihdam kazandırmak. Bugün, markamız, üretim tesislerimiz ve şubelerimizle birlikte istihdam sayımız 3 bine yaklaştı" ifadelerini kullandı.

"FRANCHISE NOKTALARIMIZA ESNEKLİK VE REKABET AVANTAJI SAĞLAYACAK"

Türkiye'de tam donanımlı 2 üretim tesisine sahip olduklarını ve franchise noktalarına kendi lojistik araçlarıyla ücretsiz dağıtım yaptıklarını söyleyen Şeyhin, "3 bin 500 metrekare alana sahip yeni üretim tesislerimiz, son teknoloji üretim ekipmanları ve sürdürülebilir üretim prosesleri ile donatıldı. Avrupa'daki tesislerimiz de döner üretim alanında en iyilerinin başında geliyor. Avrupa'da sahip olduğumuz üretim tesislerimiz ile bir Türk markasının Avrupa'da hızlı ve kaliteli büyüme gücünü artıracağız. Bu sayede ürün kalitemizi daha da yükseltecek ve çevreye olan duyarlılığımızı artıracak bir alan oluşturduk. Ayrıca, yeni üretim tesislerimizde çalışanlarımıza modern ve güvenli bir çalışma ortamı sunmaktan dolayı da mutluyuz. Bu yatırım, franchise noktalarımıza ve müşterilerimize daha hızlı ve daha verimli hizmet sunma kapasitemizi artırmamıza da olanak tanıyacak. Ürünlerimizi daha hızlı bir şekilde üretebilir ve teslimat sürelerini kısaltabiliriz. Bu da franchise noktalarımıza daha fazla esneklik ve rekabet avantajı sağlayacak" dedi.