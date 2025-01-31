Maydonoz Döner, 400. Şubesini Kanada'da Açıyor

Döner sektörünün önde gelen markalarından Maydonoz Döner, 400'üncü şubesini Kanada'da açacağını duyurdu.

Döner sektörünün yenilikçi markalarından Maydonoz Döner, küresel büyüme yolculuğuna devam ediyor. 400. şubesini Kanada'nın başkenti Ottava'da açacak olan Maydonoz Döner uluslararası pazardaki gücünü artırmayı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre; Maydonoz Döner, geleneksel lezzetleri modern hizmet anlayışıyla buluşturarak önemli markalardan biri haline geldi. Türkiye'den dünyaya yayılan marka, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak lezzet yolculuğunu sürdürmeye devam ediyor. Kanada'daki ilk şubesi ile Kuzey Amerika'daki varlığını güçlendirmek isteyen marka, dünya çapında büyümeyi hedefliyor.

"Bizim için gurur dolu bir haber"

Maydonoz Döner Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Şeyhin, açılışla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün sizlerle gurur dolu bir haberi paylaşmak istiyorum. 2018 yılında kurduğum, sonrasında ortaklarımla ve çalışma arkadaşlarımla birlikte büyüttüğümüz Maydonoz Döner bugün itibarıyla 400. şubesinin anlaşmasını imzaladı."

400. şube Kanada'da açılacak

Ömer Şeyhin 400. şubenin Kanada'da açılması ile ilgili ise "Dünyanın en büyük döner zinciri olarak büyümeye, farklı ülkelere yayılmaya ve Türkiye'mizin bayrağını dünyanın farklı coğrafyalarında gururla taşımaya devam edeceğiz. 400. şubemizin bizim için ayrı bir önemi var çünkü yeni bir ülkede, Kanada'da operasyona başlıyoruz. Kanadalılar birkaç ay gibi kısa bir süre sonra Maydonoz Döner lezzetiyle tanışacak. Hem markamız hem de ülkemiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL