MAY Tohum Yönetim Kurulu Eş Başkanı Hamdi Çiftçiler, Uluslararası Tohum Federasyonu'nun İcra Kurulu üyeliğine seçildi

MAY Tohum Yönetim Kurulu Eş Başkanı Hamdi Çiftçiler, Uluslararası Tohum Federasyonu'nun (ISF) İcra Kurulu üyeliğine seçildi. Çiftçiler, ilgili görevi süresince Türkiye Tohum Sektörünü ISF İcra Kurulu ve Yönetim Kurulunda temsil ederek, dünya tohum sektörünün inovasyon ve ticari faaliyetler vasıtası ile gelişmesine katkı sağlayacak.

MAY Tohum Yönetim Kurulu Eş Başkanı Hamdi Çiftçiler, Uluslararası Tohum Federasyonu'nun (ISF) İcra Kurulu üyeliğine seçildi.

Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde 5-7 Haziran'da gerçekleşen 2023 Dünya Tohum Kongresinde ISF Genel Kurulunca, MAY Tohum Yönetim Kurulu Eş Başkanı Hamdi Çiftçiler, ISF İcra Kurulu üyeliğine seçildi. Çiftçiler, ilgili görevi süresince Türkiye Tohum Sektörünü ISF İcra Kurulu ve Yönetim Kurulunda temsil ederek, dünya tohum sektörünün inovasyon ve ticari faaliyetler vasıtası ile gelişmesine katkı sağlayacak, ISF'in stratejik yol haritalarının geliştirilmesi ve yönlendirilmesi için çalışmalarda bulunacak.

"Dünya tohumculuk sektörü, Türkiye tohumculuk sektör altyapısına ve uzmanlığına güveniyor"

Uluslararası Tohum Federasyonu'nun en üst yönetim organlarında Türkiye'nin uzun yıllardır temsil edildiğini ifade eden Çiftçiler, dünya tohum sektörünün Türkiye tohumculuk sektör altyapısına ve uzmanlığına güvendiğinin altını çizdi. 2025 yılında, Dünya Tohum Kongresi'ne Türkiye'nin ikinci kez ev sahipliği yapacağını belirten Hamdi Çiftçiler, "Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve gıda güvenliği, öncelikle ıslah edilmiş sertifikalı tohumluk kullanımı ile başlar. Doğru bir başlangıç, zincirin sonraki halkalarında hedeflenen yüksek miktarlı ve nitelikli gıda üretiminin en önemli güvencesidir. Öte yandan yaşanan küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık gibi sorunlar global tarım ürünleri ve gıda tedarik sistemi açısından çok ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Bu sorunların çözümünde, öncelikli bitki türlerinde gerçekleştirilen bitki ıslahı ve inovasyon çalışmaları gıda güvenliği açısından büyük önem arz ediyor" dedi.

Türkiye'de faaliyet gösteren tohum firmaları tarafından Ar-Ge'ye yapılan yatırımlar neticesinde geliştirilen tohum teknolojileri ve üretilen tohum çeşitleri ülkemize büyük katma değer ve zenginlik getirme kabiliyetinde olduğunu ifade eden Çiftçiler, "Dolayısıyla tohumculuk sektörü katma değer anlamında Türk tarımının en değerli alt sektörlerinden biridir. Dünya tohumculuk sektörünün gelişmesine ve dünya genelinde tüm tarım üreticilerinin kaliteli tohuma en kolay şekilde ulaşmasına katkı sağlayacak faaliyetlere odaklanan Uluslararası Tohum Federasyonu'nun üst yönetim organlarında ülkemizin uzun yıllardır temsil ediliyor olması, dünya tohum sektörünün ülkemizdeki sektör altyapısına ve uzmanlığa ne kadar saygı duyduğunun ve güvendiğinin de çok önemli bir göstergesi" diye konuştu. - BURSA