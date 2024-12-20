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MAY Tohum, 2023 İhracat Öncüleri Ödülü'nü Kazandı

MAY Tohum, 2023 İhracat Öncüleri Ödülü'nü Kazandı
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MAY Tohum, İstanbul'da düzenlenen 'Lezzeti Dünya'ya Taşıyanlar: 2023 İhracat Öncüleri ödül töreninde, ayçiçeği ve mısır tohumu ihracatında gösterdiği başarı ile iki platin ödül kazandı. 2023 yılı itibarıyla ihracat rakamlarını %70 artırarak Türkiye tohum ihracatının %10'undan fazlasını gerçekleştirmiştir.

MAY Tohum, 2023 yılında gerçekleştirdiği ayçiçeği ve mısır tohumu ihracat verilerine göre 'İhracatın Öncüleri Ödülü'nün sahibi oldu.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) düzenlediği 'Lezzeti Dünya'ya Taşıyanlar: 2023 İhracat Öncüleri' ödül töreninde, bitkisel yağlar-yağlı tohumlar ve hububat-bakliyat-baharat ürünleri kategorisinde iki platin ödül alan MAY Tohum Türkiye'nin en çok ihracat yapan tohum firmalarından birisi olarak başarısını gösterdi.

"Türkiye tohum ihracatının yüzde 10'undan fazlasını MAY Tohum gerçekleştiriyor"

MAY markası ile ihracata 2005 yılında başladıklarını, bugün gelinen noktada cironun yüzde 35'ısının ihracat ve lisans gelirlerinin oluşturduğunu söyleyen MAY Tohum Yurtdışı Pazarlama ve Satış Direktörü Ersin Güneş, gelecek 5 yıllık sürede rakamı yüzde 50'ye çıkartmayı hedeflediklerinin bilgisini verdi. Ersin Güneş," 2023 yılında ihracat rakamlarımızı bir önceki yıla göre yüzde 70 arttırarak, hedeflerimizin üzerinde bir gerçekleşme sağladık. Geliştirdiğimiz çeşitleri Avrupa Birliği, Karadeniz Kuşağı, Orta Doğu, Orta Asya, Afrika ve ABD'ye kadar olan coğrafyada en etkili şekilde tanıtarak, pazarlama ve satış faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz pazarlama satış faaliyetleri sonucunda, bugünMAY markası altında yer alan 200'den fazla uluslararası tescilli ticari çeşitlerimizi, 45'i aşkın ülkeye ihraç ederek, Türkiye tohum ihracatının yüzde10'undan fazlasını MAY Tohum olarak biz gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

MAY Tohum, gelecek dönem hedeflerinde sadece ihracat oranlarını artırmakla kalmayıp, yenilikçi ürün portföyünü genişleterek sürdürülebilir tarımsal çözümler sunmayı da amaçladığını ifade eden Güneş, "Bu hedef doğrultusunda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine büyük yatırımlar yaparak, dünya çapında rekabetçi bir marka olmayı sürdürüyoruz. 2019 yılı itibariyle hibrit mısır ve pamuk türünde, Türkiye'deki Ar-Ge Merkezlerinde ıslahını gerçekleştirdikleri çeşitleriyle ABD GDO'suz tohum pazarında, yer almaya başladık. Hibrit mısır ve pamuk türünde dünyanın en rekabetçi pazarlarından biri olan ABD GDO'suz tohum pazarına, rekabet gücü yüksek çeşitlerimizle giriş yaptık. Çeşitlerimiz adaptasyon kabiliyetleri ve verim potansiyelleri ile müşterilerimizin beğenisini kazandı. Islahını ve üretimini Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz nitelikli tohum çeşitlerimizle ABD GDO'suz pazarında büyümemize hızla devam ediyoruz" dedi.

2005 yılında, MAY markası altında tohum ve lisans ihracatına başlayan MAY Tohum, dünya çapında stratejik öneme sahip, Hibrit Ayçiçeği, Hibrit Mısır, Pamuk, Tatlı Mısır ve Fasulye türlerinde, gerçekleştirdiği pazarlama ve satış faaliyetleri ile global pazarlardaki istikrarlı büyümesini sürdürmeye devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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