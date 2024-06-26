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Maxion İnci Jant Grubu İSO 500 listesinde yükselişini sürdürdü

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Maxion İnci Jant Grubu'nun iki şirketi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 listesindeki yükselişlerini bu yıl da devam ettirdi. Maxion İnci ve Maxion Jantaş, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması'nda yükselişlerini sürdürerek listede yer aldılar.

Maxion İnci Jant Grubu'nun iki şirketi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 listesindeki yükselişlerini bu yıl da devam ettirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İSO'nun hazırladığı " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması"nın sonuçları açıklandı.

Maxion İnci Jant Grubu şirketlerinden Maxion İnci ve Maxion Jantaş bu yıl da listedeki yükselişlerini devam ettirdi. Maxion İnci İSO 500 listesinde beş sıra yükselerek 137'nci sıraya yerleşti. Maxion Jantaş ise bir sıra yükselerek 318'inci sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, Türkiye sanayisinde 56 yıllık ve küreselde ise 32 yıllık tecrübeleri olduğunu aktardı.

Zaim, şu değerlendirmede bulundu:

"İSO ilk 500'de bir kez daha iki iştirakimizle yer almanın gururunu yaşıyoruz. Hem Türkiye'de hem de global yapımızın içinde, üretimimiz ve sürdürülebilir iş modelimizle birçok ilke imza atarak Türkiye'nin ihracatını ve dolayısıyla ülke ekonomisini destekliyoruz. Ancak elde edeceğimiz daha çok başarı, yürüyeceğimiz uzun bir yolumuz var. Ülkemiz için daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz gereken bir dönemdeyiz. Bunu da farklı nesillerden oluşan zengin çalışan mozaiğimizle yapacağız."

Maxion İnci ve Maxion Jantaş'ın 2023 yılı toplam ihracat rakamı 342 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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