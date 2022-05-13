Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı 15 Mayıs'ta başlıyor

Türkiye'ye yıllık 100 milyon doların üzerinde ihracat geliri sağlayan mavi yüzgeçli orkinos avcılığı 15 Mayıs'ta başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, mavi yüzgeçli orkinos 1 Temmuz'a kadar avlanabilecek.

Bakanlığın kota tahsis süreçlerinde uluslararası platformlarda gösterilen gayreti ve başarısı neticesinde Türkiye'nin 2017 yılında 943 ton olan mavi yüzgeçli orkinos kotası bu yıl için 2 bin 305 tona çıkarıldı.

Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı, Türkiye'nin de içinde yer aldığı 52 üye ülkenin taraf olduğu Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu tarafından belirlenen kurallara ve noter huzurunda çekilen kura sonucuna göre Bakanlıkça balıkçı gemilerine tahsis edilen avlanma kotalarına uygun olarak yürütülüyor.

Kota tahsis edilen balıkçı gemilerinin avlanma kotalarının 1 Temmuz'dan önce dolması halinde bu gemiler için avcılık faaliyeti sonlandırılacak.

Bu yılın kotası dahilinde orkinoslar, Bakanlıkça belirlenen şartları yerine getirerek avlanma kotası elde eden 26 balıkçı gemisi tarafından avlanacak.

Avlanan orkinosların yetiştiricilik amacıyla kafeslere aktarılması ve çiftliklere taşınması gibi işlemlerde kullanılmak üzere 54 balıkçı gemisi de taşıma ve destek faaliyetinde bulunacak.

Avcılığı ve sonrasında yetiştiriciliği yapılan orkinos balıklarının tamamına yakını Japonya, ABD ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

AA / Ekonomi