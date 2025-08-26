Mavi Nefes Projesi ile Türkiye'nin En Yaşlı Deniz Çayırı Tespit Edildi

Garanti BBVA ve DenizTemiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle yürütülen Mavi Nefes Projesi kapsamında Göcek'te yapılan çalışmalarda, Türkiye'nin bilinen en yaşlı deniz çayırı tespit edildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projenin Göcek ayağında, Prof. Dr. Ergün Taşkın ve ekibinin araştırmaları sonucunda Kızılada açıklarında bulunan deniz çayırının 2 bin yaşında olduğu belirlendi. Çalışmanın bölgede yürütülen deniz çayırı ekim çalışmalarının geleceğini etkileyecek önemli bir kilometre taşı niteliğinde olduğu değerlendiriliyor.

Ortalama 1000 insanın yıllık oksijen ihtiyacı

Deniz çayırları, deniz ekosistemlerinin oksijen üretimi, karbon tutumu ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında önemli rol oynuyor. Proje kapsamında yapılan ölçümler, bu çayırların iklim değişikliğiyle mücadelede etkin rol üstlendiğini ortaya koyuyor.

Bir kilometrekarelik deniz çayırının ortalama 1000 kişinin yıllık oksijen ihtiyacını karşılayabildiği, dalga enerjisini azaltarak kıyı erozyonunu önlediği ve birçok deniz canlısına yaşam alanı sunduğu biliniyor.

Mavi Nefes Projesi'nde 4 yıllık gelişme

Marmara Denizi'ndeki müsilaj krizine yanıt olarak 2021'de başlatılan Mavi Nefes Projesi kapsamında, farklı bölgelerde çevresel ve bilimsel çalışmalar yürütülüyor. Proje süresince Marmara Denizi'nde 275 tonun üzerinde, Van Gölü'nde ise 16 tonun üzerinde katı atık toplandı. Göcek'te 860 bin litre sıvı atık toplanarak yaklaşık 6,8 milyon litre deniz suyunun kirlenmesinin önüne geçildi.

Saros Körfezi'nde 35 istasyonda yapılan 45 dalışta 382 deniz türü tespit edildi. Göcek'te hayata geçirilen "Deniz Çayırlarının İzlenmesi, Korunması ve Ekimi Projesi" kapsamında ise yaklaşık 10 bin deniz çayırı fidesi dikildi ve bu alanlarda yüzde 70'in üzerinde canlılık oranına ulaşıldı.

Proje, aynı zamanda çevre bilinci oluşturmayı da hedefliyor. TURMEPA'nın Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğü çevrim içi eğitimler ve Mavi Nefes Eğitim Otobüsü ile bugüne kadar 100 bini aşkın öğrenci ve 5 binden fazla öğretmene ulaşıldı. Lise öğrencilerine yönelik "Mavi Dedektifler" programıyla da gençlerin çevre farkındalığı kazanması ve kendi projelerini geliştirmesi teşvik ediliyor.