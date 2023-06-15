MATSO üyelerine iş sağlığı ve iş güvenliği semineri düzenlendi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) üyelerine yönelik 'İş Sağlığı ve İş Güvenliği Semineri' düzenlendi. Seminerde iş kazalarının önlenmesi ve çalışanların güvenliği konuları ele alındı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından üyelere yönelik 'İş Sağlığı ve İş Güvenliği Semineri' düzenlendi. MATSO binasında düzenlenen seminer, farklı sektörlerden Oda üyelerinin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Seminerin açılışında konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, son derece önemli bir konuda seminer düzenlediklerini belirterek seminerin verimli ve başarılı geçmesini diledi. 'İş Sağlığı ve İş Güvenliği' konusunun her geçen gün önem kazandığını belirten Başkan Güngör, çalışanların güvenli çalışabilmelerinin hem işveren hem de işçi açısından son derece önemli bir konu olduğunun altını çizdi. Başkan Güngör, "iş ortamında kazaların meydana gelmeden önlenmesi, insan hayatını kurtardığı için son derece önemlidir. İş kazalarının çoğu önlem alınmaması, şuursuzluk ve iş ortamında alt yapı sorunlarının çözülmemesinden kaynaklanmaktadır. İşverenler olarak güvenli, sağlıklı ve daha az riskin olduğu iş ortamlarını oluşturmak hepimizin görevidir. Çalışanlar da iş ortamında belirlenen iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmalıdır. Hem işveren hem de işçilerin bu kurallara uyması halinde iş kazalarının yaşanma riski büyük oranda azalacaktır. İş kazalarının daha az olması amacıyla üyelerimize yönelik bu semineri düzenledik" dedi.

Yüksek Çevre Mühendisi Ayşe Savur'un interaktif sunumuyla İş Sağlığı ve İş Güvenliği Semineri' gerçekleşti. İnşaatlarda güvenlik ağının hayat kurtardığına vurgu yapan Savur, katılımcılara Manavgat, Türkiye ve dünyada yaşanan iş kazalarından örnekler verdi. Seminerde katılımcıların soruları da yanıtlandı. Seminer sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.

Başkan Güngör, seminerin düzenlenmesinde emeği geçen 4. Meslek (İnşaat-Emlak Hafriyat) Komitesi Başkanı Mehmet Kara ve Komite üyelerine, verdiği değerli bilgiler için Yüksek Çevre Mühendisi Ayşe Savur'a ve seminerin interaktif geçmesini sağlayan katılımcılara teşekkür etti. - ANTALYA