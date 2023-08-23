MATSO Schengen Vize Başvurularında Gecikmelerin Çözümü İçin TOBB'a Başvurdu

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Schengen vize başvurularında yaşanan gecikmelerin çözümü ve olumsuz olarak değerlendirilen vize başvurularının olumlu değerlendirilmesi hususunda girişimlerde bulunulmasını talep etti. Bu konuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne resmi yazı gönderildi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Schengen vize başvurularında yaşanan gecikmelerin çözümü ve olumsuz olarak değerlendirilen vize başvurularının olumlu değerlendirilmesi hususunda girişimlerde bulunulmasını talep etti. Bu konuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne resmi yazı gönderildi.

MATSO, Schengen vize başvurularında yaşanan gecikmelerin çözümü ile olumsuz olarak değerlendirilen vize başvuruların olumlu değerlendirilebilmesi için TOBB'a resmi bir yazı ile talepte bulundu. Başkan Seydi Tahsin Güngör imzası ile TOBB'a ilgili bakanlıklar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması talebini içeren resmi yazıda; iş insanlarının Avrupa Birliği ile kurduğu ticari ilişkiler nedeniyle Avrupa'ya sık sık seyahat ettikleri ancak Schengen vizesi alırken gecikme ve olumsuzluk yaşadıkları belirtildi.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Avrupa Birliği ülkelerinin önemli bir pazar olduğunu belirterek, Avrupa pazarında Schengen'e üye ülkelerle ticari bağlantı kurmak isteyen iş insanlarının Schengen vizesi alarak üye ülkeler arasında geçiş yaparak yeni iş bağlantıları kurduğunu söyledi.

"Türkiye'nin AB ülkelerine yaptığı ihracatta önemli artış var"

Türkiye'nin Avrupa Birliğine yapılan ihracatta önemli gelişmeler kaydettiğini belirten Başkan Güngör, "Her geçen yıl ihracat miktarımız artarak devam etmektedir. İhracat gerçekleştirilen en önemli pazar Avrupa Birliği olarak göze çarpmaktadır. AB, 2022 yılında 103,1 milyar dolar ile ihracatımızdan yüzde 40,6 oranında pay almakta olup toplam ihracatımızda ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca AB, ülkemizin ihracatında olduğu gibi ithalatında da ilk sırada yer almaktadır. 2022 yılı rakamlarına göre; Türkiye, 364 milyar dolarlık toplam mal ithalatının 93 milyar dolarlık kısmını (yüzde 25,6'lık pay) AB'den gerçekleştirmiştir. Ülkemiz iş insanlarının Avrupa Birliği ile kurduğu bu ticari ilişki nedeniyle Avrupa'ya yaptıkları ziyaret sayıları da paralel olarak artış göstermiştir. Avrupa pazarında Schengen'e üye ülkelerle ticari bağlantı kurmak isteyen iş insanlarımız Schengen vizesi alarak üye ülkeler arasında geçiş yaparak yeni iş bağlantıları kurmak istemektedirler. Fakat iş insanlarımızın yapmış olduğu Schengen vizesi başvuruları ya gecikmekte ya da olumsuz dönmektedir. Bu durum ticari ilişkisi bulunan ya da yeni ticari bağlantı kuracak olan iş insanlarına zorluklar yaşatmaktadır. İş insanlarının Schengen ülkelerine giriş yapmak ve üye ülkeler arasında geçiş yaparak yeni pazarlar oluşturmak için Schengen vizesi almaları elzemdir. İş insanlarımızın Schengen vize başvurularında yaşanan gecikmeler ile olumsuz olarak değerlendirilen vize başvurularının olumlu değerlendirilebilmesi son derece önemlidir" diye konuştu. - ANTALYA