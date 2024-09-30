MATSO Eylül Toplantısı: Üye Memnuniyeti ve Ekonomik Veriler

MATSO Eylül Ayı Olağan Meclis ve Müşterek Komite Toplantısı'nda konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, MATSO olarak 27 farklı hizmet birimiyle üyelere hizmet verdiklerini belirterek üye memnuniyetine önem verip üye odaklı çalışan bir oda olduklarını söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MATSO) Eylül Ayı Olağan Müşterek Komiteler ve Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek oy birliği ile onaylandı. MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, turizm, ticaret, ihracat ve bölge ekonomisine yönelik çeşitli istatistiki verileri interaktif bir sunum ile açıkladı. Başkan Güngör, oda hizmetler, YÖREX ve Manavgat OSB gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu.

MATSO olarak 27 farklı hizmet birimiyle üyelere hizmet verdiklerini belirten Başkan Güngör, verilen hizmetlerde üye memnuniyetine önem verdiklerini söyledi. Üyelere yönelik yapılan hizmetleri istatistikler ile açıklayan Güngör, üye memnuniyeti yüksek olan bir oda olduklarını, yaptıkları hizmet ve çalışmaları üyelerden gelen taleplere göre organize ettiklerini söyledi.

"Antalya'ya gelen turist sayısı arttı"

Antalya'ya 2024 yılı Ocak-Ağustos ayları döneminde toplamda 11 milyon 731 bin 937 turist geldiğini kaydeden Başkan Güngör, 2023 yılının aynı döneminde 10 milyon 835 bin 209 turist geldiğini söyleyerek, şehre gelen turist sayısında yaklaşık yüzde 8 artış olduğunu belirtti. 2024 yılı 8 aylık dönemde Antalya'ya yüzde 24 ile en çok turistin Rusya'dan geldiğini ifade eden Güngör, "İkinci sırada yüzde 20 ile Almanya'dan, üçüncü sırada yüzde 10 ile İngiltere'den, dördüncü sırada yüzde 8 ile Polonya'dan ve beşinci sırada yüzde 3 ile Polonya'dan turist geldi" dedi.

"MATSO'da 57 ilden daha fazla şirket kuruldu"

MATSO'ya 2023 yılı Ağustos ayında 40, 2024 yılı ağustos ayında 52 yeni üyenin kaydolduğunu söyleyen Başkan Güngör, odaya yeni kaydolan üye sayısında bir önceki yıla oranla yüzde 30 artış olduğunu dile getirdi. 2023 yılı Ocak, Ağustos ayları arasında 417 şirket kurulu gerçekleştiğini anlatan Güngör, 2024 yılının aynı döneminde 397 yeni şirket kurulduğunu kaydetti. Güngör, "Manavgat 2023 yılında şirket kuruluşu bakımından 54, 2024 yılında ise 57 ili geride bırakmıştır. Manavgat'ta kurulun şirket sayısında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 5 düşüş olmasına rağmen geride bıraktığı il sayısında artış olmuştur" diye konuştu.

MATSO 19 farklı ürünle 13. YÖREX Fuarı'nda stant açacak

9-13 Ekim 2024 tarihlerinde 13'üncüsü düzenlenecek olan Yöresel Ürünler Fuarı'na da (YÖREX) değinen Başkan Güngör, MATSO olarak Manavgat Altın Susamı başta olmak üzere ilçeyle özdeşleşmiş 19 farklı yöresel ürünle stant açarak tanıtım yapacaklarını aktardı. Fuarın stant ve tanıtım çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Başkan Güngör, MATSO'nun Manavgat standının fuarın yıldızı olacağını ifade etti.

"Manavgat OSB kent ekonomisini güçlendirecek"

Manavgat Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) son durumu ile ilgili meclis ve komite üyelerine bilgiler veren Güngör, OSB'nin imar planlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İmar Komisyonundan geçtiğini ve son aşamaya gelindiğini anlattı. OSB'de yapılacak plan ve iş sahaları konusunda bilgiler aktaran Güngör, OSB'nin tam olarak faaliyete geçmesi ile ekonominin çeşitlenerek güçleneceğine değindi.

Başkan Güngör, OSB'nin kentin istihdamına da katkı sağlayacağını da ekleyerek, Manavgat ekonomisinin iki önemli sektörü olduğuna vurgu yaptı. Güngör, "Bunlardan birisi turizm diğeri de tarımdır. Manavgat OSB'nin faaliyete geçmesiyle kurulacak tesislerde bölge tarımından elde edilen ürünlerin işlenmesi ile turizme daha kaliteli ürün temin edilecek. Böylece OSB hem tarım hem de turizme değer katacak. Böylece Manavgat ekonomisi daha da güçlenecektir" dedi.

Toplantı sonunda Meclis ve Komite üyeleri söz alarak sektörleri ile talep ve sorunları dile getirdi. Güngör, sorun ve taleplerin dosya haline getirilerek, TOBB aracılığıyla gerekli mercilere iletileceklerini kaydetti. - ANTALYA