MATSO'dan KOSGEB Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, KOSGEB'in işletmelere sunduğu desteklerin önemine vurgu yaparak, 'Girişimci Destek Programı' ve 'Kapasite Geliştirme Destek Programı' hakkında bilgilendirme toplantısında işletmelere fırsatlar sunduklarını belirtti.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ile KOSGEB Antalya İl Müdürlüğü iş birliğiyle, Oda hizmet binasında "Girişimci Destek Programı" ve "Kapasite Geliştirme Destek Programı" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, KOSGEB tarafından 3. çağrı dönemine çıkılan destek programlarının ayrıntıları ve başvuru süreçleri anlatıldı.

Programın açılışında konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, işletmelerin gelişimi ve rekabet gücünü artırmayı hedefleyen desteklerin büyük önem taşıdığını belirterek, "KOSGEB iş birliği ile hayata geçirdiğimiz bu programların, işletmelerimize önemli fırsatlar sunacağına ve onları daha güçlü bir konuma taşıyacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Başkan Güngör, toplantının amacının işletmelerin gücünü artıracak destek programlarını tanıtmak, sağladığı avantajları paylaşmak olduğunu ifade etti.

KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış ise toplantıda, destek programlarının kapsamı ve başvuru şartları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Sunumun ardından, katılımcıların soruları da yanıtlandı.

Başkan Güngör, toplantı sonunda katılımcılarla bir süre sohbet ederek, işletmelerin ihtiyaçları, beklentileri ve yerelde yürütülen projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Güngör, "Verdikleri değerli bilgiler için KOSGEB Antalya İl Müdürümüz Dr. İbrahim Uğur Erkış'a, paydaşlarımıza, toplantımıza katılan kıymetli üyelerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Güçlü bir Manavgat ekonomisi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi, bugün de yarın da üyelerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

