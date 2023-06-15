MATSO Başkanı: Yerel marketlerin korunması için yasal düzenleme şart

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, yerel marketlerin korunması için yasal düzenlemenin şart olduğunu söyledi. Güngör, üyelerden gelen talepler arasında zincir marketlerin açılış ve kapanış saatlerinde düzenleme beklentisi olduğunu ve bin 500 metrekare altındaki mağazalarda hızlı tüketim ürünleri dışında kalan mal ve ürünlerin satışının önüne geçilmesi talebinin bulunduğunu belirtti.

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, yerel marketlerin korunması için yasal düzenlemenin şart olduğunu söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, oda üyelerinden yerel marketlerin korunmasına yönelik yoğun talepler aldıklarını belirterek yerel marketlerin korunması için düzenlemenin şart olduğunu söyledi.

Yerel marketlerin zincir marketlerle artık rekabet edemediğini kaydeden Başkan Güngör, "Sektörün beklentisi yerel marketleri rekabet etme konusunda güçlendirecek düzenlemelerin yapılmasıdır" dedi.

Üyelerden gelen en önemli beklentinin zincir marketlerin açılış ve kapanış saatlerinde düzenleme beklentisi olduğunu ifade eden Başkan Güngör, "Üyelerimizde özellikle zincir marketlerin açılış ve kapanış saatlerinde düzenlenme beklentisi bulunmaktadır. Bu mağazaların pazar günleri de kapalı olması yönünde talepler gelmektedir" dedi.

Üyelerden gelen en önemli taleplerden birinin de bin 500 metrekare altındaki mağazalarda tekstil, ayakkabı, tütün mamulleri, cep telefonu ve bilgisayar, aksesuarlar, züccaciye gibi hızlı tüketim ürünleri dışında kalan mal ve ürünlerin satışının önüne geçilmesi olduğu kaydeden Başkan Güngör, bunun küçük işletmeleri çok zor durumda bıraktığını ve rekabet gücünü zayıflattığını söyledi. - ANTALYA