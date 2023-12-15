MATSO Başkanı: Turizm Sektöründe Konut Sorunu Çözülmeli

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, turizm sektöründe çalışan personelin "lojman-konut sorunu" yaşaması nedeniyle bölgede nitelikli iş gücünün sağlanamadığını belirterek hazırlanacak kapsamlı bir "sosyal konut projesi" ile sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, turizm sektöründe yaşanan "lojman-konut sorunu" nedeniyle sektörün olumsuz etkilendiğini, kalifiye elaman ve nitelikli iş konusunda sıkıntılar yaşandığını söyledi. Başkan Güngör şunları söyledi; "Yaşanan konut sıkıntısı ve ev kiralarının yüksek olması nedeniyle barınma sorunu yaşayan turizm çalışanları bölgeyi tercih etmiyor. Turizm sektöründe çalışan personelin önceliği lojman oldu. İş müracaatında bulunan personeller ilk olarak turizm tesisinin lojmanı olup olmadığını soruyor ve çalışanlar lojman olan otelleri tercih ediyor. Kiraların yüksek olması ve kiralık ev bulunamaması nedeniyle turizm işletmeleri çalışan bulmakta zorluk çekmeye başladı. Hızlı bir biçimde konut sorunu çözülmezse kalifiye personel konusunda yaşanan sorunlar artacak ve önümüzdeki yıllarda çalışan bulmakta sıkıntı yaşanacak" dedi.

"Yükselen ev kiraları işletmelerin kalifiye personel bulmasını zorlaştırıyor"

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, "Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre insanın birinci ihtiyacı doymak, ikinci ihtiyacı ise barınmaktır. Yani konuttur. Bölgemizde çok ciddi bir konut sıkıntısı var. Yaşadığımız konut sıkıntısı ekonomik döngüyü birkaç yönden etkiliyor" dedi. Ülkenin tamamında yaşanan konut sıkıntısının turizm bölgelerinde daha yüksek seviyede yaşandığına dikkat çeken Başkan Güngör, " Bölgemiz yaşanan kontrolsüz göç ve depremler yüzünden kapasitesinin çok üstünde bir hızla göç aldı, halihazırda almaya devam ediyor. Yoğun göç Manavgat ve bölgede var olan konut sıkıntısını ikiye üçe katladı. Nüfusun yüzde 65-70'i asgari ücret seviyesinde çalışan durumunda olan Manavgat'ta ev kiralarının aşırı yükselmesi çalışanların maaşlarına da zam olarak yansıyor ve turizmden tarıma bütün sektörlerde üretim maliyetlerini artırıyor. Konut sorununa hızlı bir çözüm üretilmezse önümüzdeki süreçte işletmeler milyon dolarlık tesislerde çalışan bulmakta zorlanacaklardır" dedi.

"Kapsamlı bir sosyal konut projesi hazırlanarak sorun çözülmelidir"

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, turizm sektörüne yönelik devlet tarafından kapsamlı bir lojman ve sosyal konut projesi hazırlanarak sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi. Bölgede en çok çalışanın turizm sektöründe olduğuna vurgu yapan Başkan Güngör, Bölgemizde turizm sektörü çalışanlarının lojman ve konut sorununu çözmeliyiz. Devlet tarafından yapılacak bir proje ile sorun çözülmelidir" dedi. Bölgedeki turizm tesislerinde çalışan kalifiye personelin yurt dışındaki tesislere yönelmeye başladığına vurgu yapan Başkan Güngör, Çalışan durumunda olan insanlarımız için acil bir biçimde sosyal konutlar yaparak konut sıkıntısı giderilemezse tersine göç başlar ve özellikle turizm de yaşanan eleman sorunu içinden çıkılmaz bir duruma gelir. Turizm tesislerine yönelik yapılacak proje bölgedeki konut sorununa da olumlu yansıyacak ve sorunun çözülmesine katkı sağlayacaktır" dedi. - ANTALYA