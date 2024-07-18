Üye Girişi
Haberler

MATSO Başkanı: Turizm bölgeleri berber, kuaför ve güzellik salonları kapanma uygulamasından muaf tutulmalı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Ticaret Bakanlığı'nın berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması uygulamasında turizm bölgelerinin muaf tutulması gerektiğini söyledi.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Ticaret Bakanlığı'nın berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasında turizm bölgelerinin muaf tutulması gerektiğini söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Ticaret Bakanlığı'nın 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe geçtiği berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının turizm bölgelerindeki işletmeler için ciddi sorunlara yol açacağını belirterek turizm bölgelerinin bu uygulamadan muaf tutulması gerektiğini söyledi. Turizm bölgelerindeki işletmelerde sezonun en yoğun olduğu dönemde iş yapabildiklerine ancak bu tür işletmelerin turizm sezonu dışında kapalı olduğunu kaydeden Başkan Güngör, kış boyu turizm sezonuna hazırlık sürecinde söz konusu işletmelerin ağır mali yükler altına girerek turizm sezonuna hazırlandıklarını ve bu uygulamanın işletmelerin ekonomik dengelerini negatif yönde etkileyeceğini vurguladı.

Sektörden gelen tepkiler üzerine ertelenmişti

Turizm bölgelerindeki işletmelerin bir yandan yüksek kira maliyetleriyle bir yandan da personellerin çoğunun da ciro üzerinden maaş aldığını dile getiren Başkan Güngör; "Bu işletmelerin Pazar günü kapalı olması turizm bölgelerinde hem işletme sahiplerini hem de turistleri olumsuz etkileyecektir. Ayrıca söz konusu uygulamanın yasal olmayan işletmelerin ortaya çıkmasına, turizm ve turizme bağlı sektörlerde ciddi bir ekonomik kayba neden olabileceği öngörülmekte olup; devletimize söz konusu uygulamadan turizm bölgesi için kararın muaf tutulması gerektiği çağrısında bulunuyoruz" dedi. Ticaret Bakanlığı, 18 Ağustos 2022 tarihinde berber, kuaför ve güzellik salonları için haftanın bir günü kapalı olma kararını alarak tüm valiliklere göndermişti. Ancak sektörden gelen tepki ve talepler üzerine bu kararın uygulanması 1 Temmuz 2024 tarihine ertelenmişti.

Antalya'da pazar günleri kapalı

Ticaret Bakanlığı, 6585 sayılı Kanun'un 13'üncü maddesi gereğince ülke genelinde berber, kuaför ve güzellik salonlarının (alışveriş merkezlerinin içinde faaliyet gösterenler dahil) ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla haftanın bir günü kapalı olması kararını uygulamaya geçti. Antalya Valiliği de Pazar günleri için bu kuralın geçerli olmasına karar verdi ve Pazar günleri açık olan işletmelerin tespiti durumunda idari yaptırım uygulanacağını duyurdu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Kuaför Politika Ekonomi Güncel Haberler

AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi

AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi

 Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt

Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt

 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar

TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar

Bakmadan Geçme

BALIK KADINI VE YAY ERKEĞİ UYUMU ll Balık burcu kadını ve Yay burcu erkeği aşk uyumu nasıldır? Balık burcu ve Yay burcu nasıl anlaşır? Emre Mor kimdir? Emre Mor nereli ve kaç yaşında? Emre Mor hangi pozisyonda oynuyor? FENERBAHÇE- HULL CITY MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe- Hull City maçı şifresiz nereden izlenir? Fenerbahçe- Hull City hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı saat kaçta, şifresiz mi? Kadir Ezildi'nin sevgilisi kim, nişanlandı mı? Kadir Ezildi kiminle evlenecek? Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir? Gamze Türkmen kaç yaşında, nereli? Lal Denizli kimdir? Lal Denizli nereli ve kaç yaşında? Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli evli mi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (18 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı şifresiz mi yayınlanacak? Sokak hayvanları yasası kabul edildi mi? Sokak hayvanları yasası son durum! HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 18 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Despina Vandi kimdir? Despine Vandi nereli ve kaç yaşında? Despina Vandi kariyeri… Can Keleş Beşiktaş ile anlaştı mı? Can Keleş hangi takımda forma giyiyor? TFF Başkan adayları kimler? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçim sonuçları ne zaman belli olur? TOKİ taksitlerine indirim mi yapıldı? TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir?
9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı

9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title