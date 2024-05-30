MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, konaklama sektöründeki yabancı personel sorununu çözmek için girişimde bulundu

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, personel açığını yabancı personel ile çözmeye çalışan konaklama sektörünün çalışma izni müracaatlarının uzun sürede sonuçlandığını belirterek, konu hakkında daha kısa sürede çözülmesi için girişimde bulunduklarını söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, turizm sektöründe yaşanan personel istidamı sorununa değindi.

Manavgat'ın sahip olduğu konaklama sektörü başta olmak üzere buna bağlı olarak yerli ve yabancı turistlere mal ve hizmet satışı gerçekleştiren işletme sayısı ve sektörel çeşitliliği bakımından da oldukça gelişmiş düzeyde olduğunu söyleyen Başkan Güngör, "Manavgat-Side turizm destinasyonunda 250'si 5 yıldızlı olmak üzere 400'ün üzerinde konaklama tesisi bulunmaktadır. En yoğun sezonda Manavgat'ta yaklaşık 130 bin kişi istihdam edilmektedir. Bunun yaklaşık yüzde 80'i konaklama tesisleri, yiyecek-içecek sektörü ve turizme yönelik çalışan işletmelerde yer almaktadır" diye konuştu.

Manavgat'ta turizm sektörü ve turizme yönelik çalışan işletmelerde yaşanan personel sıkıntısının yabancı personelle çözülmeye çalışıldığını belirten Başkan Güngör, bu personeller için yapılan çalışma izin başvurularının çok uzun sürede sonuçlandığını söyledi. Turizm bölgelerinde yaz aylarının gelmesi ile yoğun bir döneme girildiğinin altını çizen Başkan Güngör, şu şekilde devam etti:

"Turizm sezonunun zirve yapacağı Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları öncesi yaşanan personel sorunu hem konaklama sektörünü hem de turizme yönelik işletmeleri etkilemektedir. Turizm sektöründe yaşanan istihdam sıkıntısı nedeni ile sektör bu açığı yabancı uyruklu personel istihdamı ile çözmeye çalışıyor. Getirilen yabancı uyruklu personel için yapılan çalışma izni, başvuru onay süresinin sonuçlanması, çok uzun süre alıyor. Bazı başvurular da ret ile sonuçlanıyor. Bu durum personel açığı yaşayan turizmciyi zor durumda bırakıyor."

"Turizme yönelik çalışan küçük işletmeler için de düzenleme yapılması elzemdir"

Manavgat-Side turizm destinasyonu ziyaret eden yabancı turistlerle ilgili resmi verilere bakıldığında dünyanın birçok farklı ülkesinden ziyaret gerçekleştiğini hatırlatan Başkan Güngör, konaklama tesislerinin yanı sıra turizm merkezlerinde faaliyet gösteren işletmelerin yabancı dil veya diller bilen çalışanlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Güngör, "Almanca, İngilizce gibi dilleri bilen personel sorunu vatandaşlarımız tarafından karşılansa da Lehçe, Felemenkçe, Norveçce, Rusça, Macarca gibi dilleri bilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı personel bulamıyoruz. Bu nedenle, yabancı uyruklu personel istihdam etmek zorunda kalıyoruz. Halen yürürlükte olan 6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu'nun Geçici 1. Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında çıkan kanunun uygulama yönetmeliğinin 13'üncü maddesi uyarınca belirlenen yabancıların çalışma izin taleplerine ilişkin olarak başvuru sahibi iş yerinin karşılaması zorunlu olan değerlendirme kriterlerine göre; bir yabancı uyruklu personel için çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının istihdamı zorunludur. Bu kriter, bünyesinde beş personel çalıştırmayan ancak spesifik basit yabancı dil bilen personel ihtiyacı olan yerel işletmelerimizi zor durumda bırakmaktadır. Bu nedenle, turizm bölgelerindeki işletmelere özel bu kriterdeki personel çalıştırma şartının kaldırılması ya da sayının değiştirilmesi elzemdir" diye konuştu.

"İlgili mercilere talepte bulunduk"

Başkan Güngör, konuyu ilgili mercilere yönlendirdiklerinin altını çizerek, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"MATSO olarak, üyelerimizden gelen talepler üzerine hem konaklama sektöründe yabancı personel çalışma izinlerinde yaşanan gecikmeler hem de turizm merkezlerinde faaliyet gösteren işletmelerin yaşadığı yabancı personel sorunlarının TOBB aracılığı ile çözülmesi için ilgili mercilere girişimle bulunduk." - ANTALYA