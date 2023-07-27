MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Finansal Sorunlara Dikkat Çekti

Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, üyelerin finansa erişim ve krediye ulaşım konusunda yaşadıkları sorunlara değinerek, birçok işletmenin yaşanan ticari daralma nedeniyle ticari faaliyetlerini sürdürmede zorluklar yaşadığına vurgu yaptı.

MATSO Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek kabul edildi. Toplantıda MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Turizm, ticaret, ihracat ve bölge ekonomisine yönelik çeşitli istatistiki verileri interaktif bir sunum ile açıkladı.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, üyelerin finansa erişim ve kredi konusunda yaşadıkları sorunlara değinerek, "Finansmana erişim iyice zorlaştı. Üyelerimiz krediye ulaşmada sıkıntı yaşıyor. Bu da tüm sektörleri olumsuz etkiliyor. Üyelerimiz üretim kapasitelerini artıramadığı gibi yaşanan ekonomik daralma nedeniyle ticari faaliyetlerini sürdürmede zorluklar yaşıyor ve küçülmek zorunda kalıyor. Özellikle ticari kredilere ulaşmada esneklik sağlanmalı ve finansmana erişim kolaylaştırılmalıdır" dedi.

Reeskont kredilerinin hacmi ve Kobilere ayrılan payın artırıldığını söyleyen Başkan Güngör, "Reeskont kredilerinin hacmi ve Kobilere ayrılan pay artırıldı. Bu adımı olumlu buluyor ama yeterli olmadığını ve artırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Enflasyondaki olumsuz gidişatın devam etmesinin beklendiğine vurgu yapan Başkan Güngör, Merkez Bankasının, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıkardığını söyledi.

Turizm sezonunun açılışında görülen turist hareketliliğinin sezon ortasında bölgedeki işletmelere yeterince yansımadığını kaydeden Başkan Güngör, havaalanından yapılan girişlerin geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 civarında artmasına rağmen bunun turizm tesislerine yansımadığını söyledi. Başkan Güngör, "Havaalanından giriş yapan birçok turist tesislere girmeden bölgemizde bulunan yabancı konut sahiplerinden konut kiralayarak tatillerini geçiriyor. Diğer bir etken ise girdi maliyetlerinin artması nedeniyle artan fiyatlardan dolayı gelen turist sayısı beklenenin altında kaldı. Turizm tesislerinin yeterince dolu olmaması bölgedeki tüm sektörleri olumsuz etkiliyor" dedi.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, yaptıkları girişimler sonucunda Sayısal Takograf Sürücü Kartı ve K türü Yetki Belgelerinin artık MATSO'da verilebileceğini belirterek TOBB tarafından Oda olarak kendilerine yetki verildiğini söyledi.

Başkan Güngör şunları söyledi:

"Üyelerimiz ve halkımız Sayısal Takograf Sürücü Kartı ve K türü yetki belgeleri almak için Antalya'ya gitmek zorunda kalıyorlardı. Antalya Manavgat arasındaki mesafe nedeniyle bu işlemlerin tamamlanmasında hem zaman hem de maddi külfete neden oluyordu. Yaptığımız girişimler sonucunda TOBB tarafından bu belgelerin Odamızda verilmesi için tarafımıza yetki verildi. Üyelerimiz ve halkımız böylece hem zamandan hem ekonomik külfetten kurtulmuş olacaklar. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından Oda personellerimize eğitim verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TOBB tarafından sistemin kullanıma açılmasından sonra Oda olarak K Yetki Belgeleri başvurularını alabileceğiz" dedi.

Manavgat iş dünyasının sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili Oda olarak kendilerine daima destek olan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Başkanı Güngör, "Sayın Başkanımız her konuda olduğu gibi Sayısal Takograf Sürücü Kartı ve K türü Yetki Belgelerinin Odamızda verilmesi konusunda bizlere destek oldu. MATSO olarak üyelerimizin talep ve sorunlarının çözümü konusunda daima bizlere destek olan Sayın Başkanıma Manavgat iş dünyası adına şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

MATSO üyelerinden gelen talep ve sorunların çözümü konusunda yakından ilgilendiklerini ifade eden Başkan Güngör, "Üyelerimizden gelen talep ve sorunların çözülmesi için ilgili kurumlar ve bakanlıklara gerişimde bulunuyoruz. Sorun ve taleplerin çözülmesi için takipçi oluyoruz. Güçlü bir Manavgat ekonomisi için durmadan, bıkmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA