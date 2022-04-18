MATSO Başkanı Güngör: 'Turizm sezonundan umutluyuz'

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 2022 yılı turizm sezonu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Güngör yaptığı değerlendirmede bütün olumsuzluklara rağmen 2022 yılı turizm sezonun umut verici olduğunu belirtti.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, "2022 yılı turizm sezonu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Güngör yaptığı değerlendirmelerde "2022 yılı turizm sezonuna girmiş bulunmaktayız. Turizm sektörü bölge ekonomisinin başat sektörüdür. Bölge ekonomisinin ana gövdesini son 35 yıldır turizm oluşturuyor. Maalesef son üç sezondur yaşanan bir takım küresel felaketler ve bölgesel sıkıntılardan dolayı beklenilen düzeyde bir turizm sezonu geçiremedik. Sürekli biriken sorunlar turizm camiasının beklentilerini ve geleceğe dair umutlarını sürekli bir sonraki sezona ertelemesine neden oluyor" dedi.

"Rezervasyon iptali yok denecek kadar az"

Geçirilen üç sezonda yaşanan zorlukların altını çizen MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 2022 turizm sezonu için olumlu görüş belirtti. Başkan Güngör, "2022 yılı turizm sezonu hazırlıklarını yaptığımız günlerde Ukrayna-Rusya savaşının patlaması 'Bu sezonda mı olmayacak' kaygılarının yaşanmasına neden olmuştu. Bütün olumsuzluklara rağmen önümüzde duran tablo umut vericidir. Rezervasyon iptallerinin yok denecek kadar az olması ve yıllar sonra bazı Avrupa ülkelerinden tatil için yeniden Türkiye'ye yönelimin artması önümüzdeki sezon adına umutlarımızın artmasına neden olmuştur" dedi.

"Kredibilite tablosu yeniden düzenlenmeli"

Dünyada yaşanan pandemi koşullarının oluşturduğu ekonomik daralmayı en yoğun biçimde turizmcilerin yaşadığının altını çizen Başkan Güngör, "Özellikle bizim bölgemizde yaşadığımız pandemi şartlarına bir de yüzyılın Manavgat Yangını eklenince ödemeler dengesinde ciddi anlamda tıkanmalar yaşandı. Koşulların ortaya çıkardığı ödemelerde yaşanan gecikmeler iş dünyasında turizmcinin kredibilite tablosunun negatif görünmesine yol açtı. Bu durum turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin krediye ulaşmasını oldukça zorlaştırıyor. Bugün itibarı ile Manavgat iş dünyasının en önemli sorunlarının başında krediye ulaşamama ya da çok yüksek faizlerle ulaşılması geliyor. Yetkililer acil olarak turizmciye özel bir kredi ve birikmiş ödemelerin yapılandırılması konusunda bir çalışma başlatmalıdır. Bu konuda yaptığımız çalışmaları ve sektör temsilcileri ile birlikte oluşturduğumuz raporları TOBB üzerinden ilgili kurumlara ilettik" diye konuştu.

"Turizm haftanız kutlu olsun"

Tüm turizmcilerin Turizm Haftasını kutlayan Başkan Güngör, "Turizm sezonunun başladığı bu günlerde sezonun bölgemiz adına bol kazançlı ve yüz güldüren bir şekilde geçmesini diliyorum. Tüm turizmcilerin 15-22 Nisan Turizm Haftasını kutluyorum" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi