Matriks, FPGA Tabanlı HFT Platformunu Kullanıma Sundurdu

Matriks, FPGA Tabanlı HFT Platformunu Kullanıma Sundurdu
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Matriks, İTÜ ARI Teknokent'te geliştirdiği FPGA tabanlı HFT ve piyasa yapıcılık platformunu tanıttı. Yeni sistem, ortalama 2 mikrosaniye düzeyinde gecikme ile Borsa İstanbul'da yüksek frekanslı alım-satım faaliyetlerini etkili biçimde yürütmeyi amaçlıyor. İkinci bir AR-GE projesi ile bu süre 350 nanosaniyeye indirilmesi hedefleniyor.

Matriks, FPGA (programlanabilir donanım platformları) tabanlı HFT (yüksek frekanslı alım-satım) ve piyasa yapıcılık platformunu kullanıma açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Matriks, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent bünyesinde 2,5 yıldır sürdürdüğü FPGA tabanlı hibrit HFT ve piyasa yapıcılık platformu geliştirme projesini başarıyla tamamladı.

FPGA ve yazılım bileşenlerinden oluşan bu yeni nesil hibrit altyapı, ortalama 2 mikrosaniye seviyesindeki tick-to-trade gecikmesiyle, Borsa İstanbul'da HFT ve piyasa yapıcılık faaliyetlerinin etkin biçimde yürütülmesine olanak tanıyor.

Bu yenilikçi çözüm, düşük gecikme süreleriyle çalışan algoritmik işlem altyapılarına olan ihtiyacın arttığı dönemde, Türkiye sermaye piyasalarında ileri teknolojiye dayalı rekabet avantajı sunuyor.

İlk projenin tamamlanmasının ardından sistemin tamamının FPGA üzerinde çalışacağı yeni nesil versiyonu için ikinci bir AR-GE projesi başlatıldı. Proje tamamlandığında, platformun tick-to-trade gecikmesinin ortalama 350 nanosaniye seviyesine düşürülmesi hedefleniyor.

Bu proje, yerli ve milli mühendislik gücüyle geliştirilen, gerçek zamanlı ve ultra düşük gecikmeli finansal işlem teknolojilerinin mümkün olduğunu gösteriyor.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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