Haberler

Matriks Finansal Teknolojiler Dijital Dönüşüm Sürecini Hızlandırıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Matriks Finansal Teknolojiler AŞ, dijital içerik üretimi ve veri temelli araştırma stratejilerini güçlendirerek dijital dönüşüm sürecini hızlandırıyor. Şirket, yeni dijital stratejileriyle yapay zeka destekli platformları ön plana çıkararak finansal okuryazarlığı yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Matriks Finansal Teknolojiler AŞ, dijital içerik üretimi ve veri temelli araştırma stratejilerini güçlendirmeye yönelik adımlar atarak dijital dönüşüm sürecini hızlandırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Matriks Finansal Teknolojiler AŞ, kullanıcı odaklı, veri temelli ve dijital öncelikli bir yaklaşımla finansal bilgi ekosistemindeki konumuna yeni değerler ekleyip yeni dijital stratejisiyle birlikte yapay zeka ve yapay zeka destekli platformlarını ön plana çıkararak dijital dönüşüm sürecinde güçlü bir adım atıyor.

Bu dönüşümle birlikte ayrıca kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı ve finansal okuryazarlığı yaygınlaştırmayı hedefleyen şirket, teknolojik altyapı ve veri odaklı yaklaşımlar sayesinde finansal teknoloji alanındaki yenilikçi vizyonunu daha da güçlendiriyor.

Stratejik adımların bir parçası olarak Matriks, dijital dönüşüm ve içerik stratejilerini güçlendirerek finans medyası ve araştırma profesyoneli Neslihan Köroğlu'nu Araştırma Müdürü olarak ekibe kattı.

Yeni görevinde Neslihan Köroğlu, Matriks Finansal Teknolojiler'in dijital dönüşüm yolculuğuna liderlik ederek araştırma ve içerik üretim süreçlerini daha ileriye taşımayı, kurumun finansal bilgi ekosistemindeki öncü konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, "Yeni görevinde Matriks'in dijital içerik üretimi, veri temelli araştırma süreçleri ve kullanıcı odaklı iletişim stratejilerinin gelişimine liderlik edecek Neslihan Köroğlu ile dijital dönüşüm yolculuğumuza hız kazandırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Kazım Kaan Ulu - Ekonomi
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Netanyahu katliama doymuyor! İdam cezası tasarısına onay verdi

Soykırımcı Netanyahu hepsini tek tek idam etmeye hazırlanıyor
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Oğluyla yaşadığı şiddet olayı ortaya çıktı

Güllü'nün şüpheli ölümünde yeni detay: Kayıtlar ortaya çıktı
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! Kan donduran 'Çocuğunu öldürdü' iddiası

72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! "Çocuğunu öldürdü" iddiası
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
title