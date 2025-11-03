Matriks Finansal Teknolojiler Dijital Dönüşüm Sürecini Hızlandırıyor

Matriks Finansal Teknolojiler AŞ, dijital içerik üretimi ve veri temelli araştırma stratejilerini güçlendirmeye yönelik adımlar atarak dijital dönüşüm sürecini hızlandırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Matriks Finansal Teknolojiler AŞ, kullanıcı odaklı, veri temelli ve dijital öncelikli bir yaklaşımla finansal bilgi ekosistemindeki konumuna yeni değerler ekleyip yeni dijital stratejisiyle birlikte yapay zeka ve yapay zeka destekli platformlarını ön plana çıkararak dijital dönüşüm sürecinde güçlü bir adım atıyor.

Bu dönüşümle birlikte ayrıca kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı ve finansal okuryazarlığı yaygınlaştırmayı hedefleyen şirket, teknolojik altyapı ve veri odaklı yaklaşımlar sayesinde finansal teknoloji alanındaki yenilikçi vizyonunu daha da güçlendiriyor.

Stratejik adımların bir parçası olarak Matriks, dijital dönüşüm ve içerik stratejilerini güçlendirerek finans medyası ve araştırma profesyoneli Neslihan Köroğlu'nu Araştırma Müdürü olarak ekibe kattı.

Yeni görevinde Neslihan Köroğlu, Matriks Finansal Teknolojiler'in dijital dönüşüm yolculuğuna liderlik ederek araştırma ve içerik üretim süreçlerini daha ileriye taşımayı, kurumun finansal bilgi ekosistemindeki öncü konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, "Yeni görevinde Matriks'in dijital içerik üretimi, veri temelli araştırma süreçleri ve kullanıcı odaklı iletişim stratejilerinin gelişimine liderlik edecek Neslihan Köroğlu ile dijital dönüşüm yolculuğumuza hız kazandırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.