Matriks Finansal Teknolojiler AŞ'de Yeni Genel Müdür Arkın Şengönül Atandı

Matriks Finansal Teknolojiler AŞ'de yeni genel müdürlük görevine, Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arkın Şengönül getirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Reha Gülerman'ın görevinden ayrılması sebebiyle boşalan genel müdürlük görevine, şirkette Aralık 2021'den bu yana Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Arkın Şengönül'ün atandığı bildirildi.

Açıklamada, iş hayatına 1993'te başlayan Şengönül'ün, ağırlıklı olarak aracı kurumlar ve teknoloji şirketlerinin bilgi işlem birimlerinde yönetici olarak çalıştığı yer aldı.

Şirkette aynı zamanda İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunan Reha Gülerman'ın, İcra Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam edeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Matriks Finansal Teknolojiler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Reha Gülerman, Matriks'in, finansal teknoloji alanında Türkiye'nin öncü markalarından biri olmayı sürdürdüğünü kaydederek, "Şirketimizi yeni döneme taşıyacak güçlü liderlik vizyonuna sahip bir isimle yola devam etmekten memnuniyet duyuyoruz. Arkın Şengönül'ün teknoloji, inovasyon ve stratejik yönetim konularındaki derin tecrübesinin, Matriks'in yerel ve uluslararası hedeflerine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Matriks Finansal Teknolojiler AŞ Genel Müdürü olarak atanan Arkın Şengönül de "Matriks, güçlü mühendislik kültürü, köklü deneyimi ve yenilikçi vizyonuyla Türkiye'de finansal teknolojinin öncülerinden. Bu ailenin bir parçası olarak üstlendiğim yeni görev, benim için hem büyük bir sorumluluk hem de güçlü bir motivasyon kaynağı. Hedefimiz, teknoloji, veri ve inovasyon gücümüzü artırarak Matriks'in liderliğini yeni bir seviyeye taşımak, çalışanlarımız ve paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilir büyümeye odaklanmak olacak." değerlendirmesini yaptı.