Mastercard Great Place to Work sertifikasını aldı

Mastercard, küresel ölçekte kurum kültürlerini ve çalışan deneyimini değerlendiren bağımsız araştırma kurumu Great Place to Work Enstitüsü tarafından verilen Great Place to Work sertifikasının sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mastercard, çalışan odaklı kurum kültürü ve insan kaynakları alanındaki yenilikçi uygulamaları sayesinde Great Place to Work sertifikasını almaya hak kazandı.

Mastercard'ın bu başarısının temelinde tüm çalışanların birbirine saygı duyduğu, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın önemsendiği bir çalışma ortamı sağlaması yer alıyor.

Başarıyı güvenli ve şeffaf bir çalışma ortamının getirdiğini savunan Mastercard, çeşitlilik ve kapsayıcılık uygulamalarını dünya genelinde sürdürüyor. Şirket, çalışanlarının seslerini duyurmaları hedefiyle kaygıları kabul etme, değerlendirme ve çözme mekanizması üzerine kurulu bir kültür geliştiriyor.

Ruh sağlığı ayı olan mayısta, tüm çalışanların genel refaha odaklanabilecekleri, birbiriyle bağlantı kurabilecekleri ve güvenli bir alanda hikayelerini paylaşabilecekleri oturumlar gerçekleştiriliyor.

Mastercard, çalışanlarının sağlıklı bir iş ve yaşam dengesi kurması amacıyla liderlerin hibrit iş güçlerini yönetmelerine yönelik öğrenme fırsatları, ofis dışında çalışma esnekliği, ebeveyn izinleri politikaları izliyor.

Çalışanların kariyerlerinde nasıl ilerleyecekleri konusunda liderlerle bağlantı kurabildikleri, gelişim yolculukları için tavsiye alabildikleri ve meslektaşları ile ağ kurma şansı yakalayabildikleri etkinlikler düzenleniyor. Ek olarak, Gönüllülük Günleri programıyla çalışanlar, uygun gönüllülük ve sosyal yardım faaliyetlerinde aktif rol almaya da teşvik ediliyor.

"Küresel standartlardaki çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerini benimsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, Türkiye'nin en beğenilen şirketleri arasında yer almanın gurur verici olduğunu belirtti.

Mastercard kültürünün "her çalışanın birbirinden farklı ve değerli olduğu" görüşüne dayandığını kaydeden Gürdal, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm çalışanlarımızın birbirine güven ve saygı duyduğu, farklı düşüncelere hoşgörü ile yaklaştığı, başarıyı birlikte kutladığı bir çalışma ortamı yaratmak için çalışıyoruz. Ayrıca geri bildirim kültürünün önemine inanıyoruz. İnsan kaynakları uygulamalarımıza çalışma arkadaşlarımızın geri bildirimde bulunabileceği çeşitli platformları entegre ediyoruz. Öte yandan bir şeffaflık kültürü geliştirmek ve hiyerarşiden bağımsız olarak herkesi bakış açılarını ve görüşlerini paylaşmaya teşvik etmeye özen gösteriyoruz. Bu taahhüdün bir parçası olarak, tüm çalışanlarımızın duygusal sağlığını korumak üzere küresel standartlardaki çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerini benimsiyoruz."

Gürdal, aldıkları sertifikaya ilişkin, "Great Place to Work sertifikasını almaya hak kazanmamız bu alandaki uygulamalarımızla doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Böylesine önemli bir statüye layık görülmek bizleri son derece onurlandırdı. Emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.