MASKİ, Vatandaşların Memnuniyet Oranını Yüzde 99,17'ye Yükseltti

MASKİ tarafından yapılan memnuniyet görüşmelerinde vatandaşların memnuniyet oranı yüzde 99,17 olarak belirlendi. MASKİ, 185 ÇÖZMER hattı ve sosyal medya hesapları üzerinden gelen talepleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor.

MASKİ tarafından son bir yıl içerisinde 16 bin 745 kişi ile yapılan memnuniyet görüşmelerinde ise vatandaşların memnuniyet oranı yüzde 99, 17 oldu.

Manisa'nın 17 ilçesinde hayata geçirdiği alt ve üstyapı yatırımları ile kentin çehresini değiştiren MASKİ Genel Müdürlüğü, 185 numaralı ÇÖZMER hattından veya MASKİ'ye ait kurumsal sosyal medya hesaplarından gelen talepleri de hızlı bir şekilde çözüyor. Eylül 2022 - Eylül 2023 tarihleri arasında 185 ÇÖZMER üzerinden MASKİ'ye gelen 218 bin 817 talep çözüme kavuşturuldu. Son bir yıl içerisinde 16 bin 745 kişi ile yapılan memnuniyet görüşmelerinde ise vatandaşların memnuniyet oranı yüzde 99, 17 oldu.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 185 numaralı ÇÖZMER hattından veya MASKİ'ye ait kurumsal sosyal medya hesaplarından gelen taleplere anında yanıt vererek, vatandaşların talep ve isteklerine kısa sürede çözüm üretiyor. İl genelinde yaptığı dev yatırımlarla refah seviyesi yüksek bir Manisa için çalışan idare, vatandaş odaklı çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda, ÇÖZMER üzerinden yapılan anketler de MASKİ'nin özverili çalışmasını gözler önüne serdi. Eylül 2022 - Eylül 2023 tarihleri arasında 185 ÇÖZMER üzerinden MASKİ'ye gelen 218 bin 817 talep çözüme kavuşturuldu. Bir senelik süreçte 16 bin 745 kişi ile yapılan memnuniyet görüşmelerinde vatandaşların memnuniyet oranı yüzde 99, 17 oldu. Kuruma ait resmi sosyal medya hesaplarından iletilen ve çözüme ulaştırılan talepler için de vatandaş memnuniyetinin üst seviyede olduğu görüldü.

MASKİ'ye en hızlı ÇÖZMER ve idarenin sosyal mrdya hesaplarından ulaşabileceği açıklanırken taleplerin bildirilmesiyle MASKİ ekiplerinin de koordineli bir şekilde çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi. MASKİ'ye en hızlı https://www.facebook.com/manisamaski, https://www.instagram.com/maskimanisa/, https://twitter.com/Maski_Manisa sosyal medya hesaplarından ya da 185 ÇÖZMER'den ulaşabiliniyor. - MANİSA