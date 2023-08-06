MASKİ, Seyitli Mahallesi'nde 5 Megavatlık Güneş Enerji Santrali İnşaatında Son Aşamaya Geldi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesi Seyitli Mahallesi'nde 146 milyon 316 bin TL'lik yatırımla inşa ettiği 5 megavatlık güneş enerji santralinin panel montajlarında son aşamaya gelindi.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Yunusemre ilçesi Seyitli Mahallesi sınırlarında 146 milyon 316 bin TL'lik yatırımla inşa ettiği 5 megavatlık güneş enerji santralinin panel montajlarında son aşamaya gelindi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çevreci yatırımlarıyla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Manisa bırakmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Yunusemre ilçesi Seyitli Mahallesi sınırlarında 146 milyon 316 bin TL'lik yatırım bedeliyle inşa edilen 5 megavatlık güneş enerji santralinde 13 bin 894 adet panelin montaj çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, "İdare olarak Seyitli Mahallemizde geçtiğimiz yıllarda 1 megavatlık güneş enerji santrali kurmuştuk. Bu tesisimizin ardından mahallemizin sınırları içerisinde 146 milyon 316 bin TL'lik yatırım bedeliyle inşa çalışmalarına başladığımız 5 megavatlık tesisimizde de panel montajlarında son aşamalara gelindi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün vizyonuyla şehrimizin çevresini korumak adına yatırımlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı. - MANİSA