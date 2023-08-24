MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, İLBANK İzmir Bölge Müdürü Enver Çelebi'yi ziyaret etti. Görüşmede Manisa il genelinde MASKİ ve İLBANK ortaklığıyla yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, İLBANK İzmir Bölge Müdürü Enver Çelebi'ye ziyarette bulundu. Aslay'a, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer eşlik ederken İLBANK Yapım Uygulamaları Müdürü Mehtap Büyüknisan ile de görüşüldü. Yapılan görüşmede, İLBANK işbirliği ile yapılan projeler hakkında istişarelerde bulunuldu. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "İLBANK işbirliği ile Manisa'mızda önemli yatırımlara imza atıyoruz. Atıksu arıtma tesislerinden mahallelerimizin altyapılarına kadar birçok önemli projeyi ilimize kazandırdık. Demirci ve Selendi ilçe merkezleri ile kırsal mahallelerde yatırımlarımız sürüyor. Dünya Bankası Kredisiyle yapacağımız 46,5 Milyon Avroluk projeyle ilgili olarak da görüştük. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırdık. Bundan sonraki süreçte de kentimizi refah seviyesi yüksek bir yer yapmak için hizmetlerimiz devam edecek" dedi. - MANİSA