MASKİ, dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere yataklarına yakın olan yerleşim menfez montaj çalışmalarını aralıksız devam ederken, il genelinde dere temizlik çalışmalarını da sürdürüyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere yataklarına yakın olan yerleşim menfez montaj çalışmalarını aralıksız devam ederken, il genelinde dere temizlik çalışmalarını da sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Selendi ilçesine bağlı Rahmanlar Mahallesi'nde bulunan dere geçiş noktasında menfez çalışması tamamlandı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Selendi Belediyesi Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi şube müdürlerinden Necip Kurtarıcı, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk, MASKİ İlçe Şefi Uğur Akıncı, Rahmanlar Mahalle Muhtarı Servet Akyıldız çalışmaların olduğu bölgede inceleme yaptı. Mahalle muhtarı Servet Akyıldız çalışmanın önemli olduğunu ifade ederek Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Dere yataklarına yakın yerleşim yerlerinde araç ve yaya geçişini sağlıklı hale getirmek adına il genelinde menfez montajlarımızı sürdürüyoruz. Rahmanlar Mahallemizde de çalışmalarımız kısa sürede tamamlandı. Çalışmayla birlikte yağışlı havalarda derenin menfez ve devamındaki hat içerisinden sağlıklı şekilde akışını sağlayarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri koruma altına almış olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün liderliğinde, ihtiyaç olan bölgelerimize hizmet götürmeye devam edeceğiz" dedi.

Borlu'da 2 kilometrelik dere temizlik çalışması

MASKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün 'Daha Temiz Bir Manisa' vizyonu çerçevesinde çevreyi tehdit eden olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla il genelinde dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu Mahallesi'nde 2 kilometrelik temizlik çalışması başlatıldı. Çalışmada dere tabanı ve kenarları temizlenerek derede biriken zararlı maddeler toplanıyor, derenin düzenli akışı sağlanıyor. Mahalle sakinleri devam eden çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Sondaj kuyularındaki çekilmeye hızlı müdahale

MASKİ Genel Müdürlüğü, Köprübaşı ilçesine bağlı Azimli Mahallesi'ne içme suyu sağlayan sondaj kuyusunda su seviyesinin düşmesi sebebiyle Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, tarafından ilave boru montajı yapılarak sondaj kuyusu aktif hale getirildi. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde ekipler motopomp sistemindeki arızayı giderip sondaj kuyusuna 4 metre boru ilavesi yaparak içme suyu kuyusunu tekrar aktif hale getirdi. Yerinde müdahaleler ile ilgili açıklamalarda bulunan Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, "Manisa'da küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle içme suyu ihtiyacının neredeyse tamamının yeraltı sularından karşılandığı ilimizde sondaj kuyularımızda su seviyeleri kritik noktalara indi. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak il genelinde sondaj kuyularımıza boru ilaveleri yaparak vatandaşlarımıza sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin etmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Maalesef su kaynaklarımız sınırsız değil. Vatandaşlarımızda bunun bilincinde olmalı" dedi. - MANİSA