MASKİ, 2 bin 510 adet icra dosyasından feragat etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ'nin 2 bin TL'yi aşmayan 2 bin 510 adet icra dosyasından feragat etme kararı aldıklarını açıkladı. Bu kararla birlikte vatandaşların toplamda 4 milyon 269 bin 788 liralık borcu silinmiş oldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "MASKİ'nin 2 bin TL'yi aşmayan 2 bin 510 adet icra dosyasından feragat etme kararı aldık. Vatandaşlarımızın toplamda 4 milyon 269 bin 788 liralık borcunu siliyoruz. Hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 2023 Yılı 1'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis maddelerinin görüşülmesinden önce konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, icra dosyası olan vatandaşların ilgili kanun gereği borçlarının silindiğinin müjdesini verdi. Başkan Ergün, "2022 yılı Kasım ayında Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7420 sayılı Kanunun geçici 2'nci maddesi kapsamında küçük tutarlı icra alacaklarının sonlandırılması ve değersiz alacak hükmünde sayılabilmesi için geçtiğimiz hafta yaptığımız yönetim kurulunda bu kanun maddesi dahilinde 2 bin TL'yi aşmayan 2 bin 510 adet icra dosyasından feragat etme kararı aldık. Bu çerçevede, gecikme faizi, icra masrafları ve vekalet ücretlerinden oluşan vatandaşlarımızın toplamda 4 milyon 269 bin liralık borcunu siliyoruz. Bu kararımız, hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MANİSA