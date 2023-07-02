Kovid-19 salgını nedeniyle maske ve sosyal mesafe kurallarının uygulanmasıyla birlikte kozmetik ürünlerinin kullanımı azaldı. Ancak, maske kullanımının azaldığı 2022 yılında kozmetik ürünlerinin ithalatı pandemi öncesi rakamların üzerine çıkarak 409,4 milyon dolara yükseldi. Parfüm, pudra ve dudak makyaj malzemeleri gibi ürünlerde en fazla artış görüldü.

6 Nisan 1920

1- Maske çıktı, kozmetiğe ayrılan bütçe katlandı

Kovid-19 salgının başladığı 2020'de maske ve sosyal mesafe kuralları nedeniyle kullanımı azalan parfüm, ruj, pudra ve allık gibi ürünlerin ithalatı 193 milyon dolara kadar gerilerken, maske kullanımının neredeyse bittiği 2022'de pandemi öncesi rakamların üzerine çıkarak 409,4 milyon dolara yükseldi

Kozmetik ürünleri ithalatında pandemi dönemine göre en fazla artış, yüzde 176,4 ile parfüm, yüzde 120,5 ile pudra ve yüzde 106,7 ile dudak makyaj malzemelerinde görüldü

(Zeynep Duyar/Ankara)

2- Türkiye'de bir ayda 55 kişi deniz, göl ve göletlerde boğuldu

Yüzme sezonu öncesinde yapılan uyarılara ve bilgilendirmelere rağmen ülke genelinde serinlemek için deniz, göl, gölet ve sulama kanallarına giren ya da su kaynaklarına düşen 55 kişi boğularak ailelerine büyük acı yaşattı

Bitlis AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan:

"Son veriler, 20 yaş ve altındaki gençlerimizin boğulmalarında artış olduğunu göstermektedir. Bunun da en büyük sebebi, hem yasaklı olan gölet ve barajlara girmeleri hem de yüzme bilmemelerinden kaynaklı"

(Emre Ilıkan-Şener Toktaş/Van/Bitlis) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Taksiciler en çok "yol ve yolcu" seçtikleri için şikayet ediliyor

İstanbul'da taksilere ilişkin 153 İhbar Hattı'na 18 ayda 144 bin 166 şikayet geldi

Şikayetlerin başında "yol ve yolcu seçme", "trafik kuralı ihlali", "kaba davranış" ve "fazla ücret talep etme" yer alırken, en çok şikayet ise aralıkta gerçekleşti

(Ümit Türk/İstanbul)

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