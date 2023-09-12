Martı, Sürdürülebilirlik Raporunu Yayımladı

Martı, 2022 sürdürülebilirlik başarılarını ve geleceğe yönelik planlarını içeren ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Raporda, şirketin karbon salımını önleme ve çevresel etkileri azaltma hedefleri de yer aldı.

Martı, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Raporda, 2022 sürdürülebilirlik başarılarının yanı sıra şirketin geleceğe yönelik sürdürülebilirlik planları yer aldı. Rapora göre, 2022'de yaklaşık 1600 ton karbon salımını önlediği hesaplandı. Bu miktarın yaklaşık 72 bin ağacın atmosferden 1 yılda emdiği karbondioksit miktarına eşit olduğu bildirildi.

Martı, raporla Move Forward.Together adını verdiği yeni sürdürülebilirlik vizyonunu da açıkladı. Move Forward.Together vizyonu 'Akıllı Mobilite', 'Temiz Şehirler' ve 'Güvenli Yolculuklar' başlıklarında üç stratejik temele dayanıyor. Şirket, bu yol haritasında araçların erişilebilirliğini ve kapsayıcılığını geliştirmeyi (akıllı mobilite), çevresel etkileri azaltmayı (temiz şehirler), hem kullanıcı hem de vatandaşlar için güvenliği artırmayı (güvenli yolculuklar) hedefliyor.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İNŞA ETMEYE KARARLIYIZ"

Rapora yönelik değerlendirme yapan Martı Kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem, "Sürdürülebilir bir gelecek inşa etme kararlığımız doğrultusunda ilk sürdürülebilirlik raporumuzu sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Yakın gelecekte tüm ulaşım araçlarının elektrikli, tüm elektrikli araçların da paylaşımlı olacağına inanıyoruz. Bu bağlamda ulaşım çözümleri sunuyoruz ve sunmaya da devam edeceğiz" dedi.

Sürdürülebilirlik raporunda Martı'nın çevresel etkilerinin başında elektrikli araç filosunun kazanımları dikkat çekiyor. Yapılan analizler, e-scooterların konvansiyonel şehir içi ulaşım alternatiflerine kıyasla yüzde 18 daha az karbon emisyonuna neden olduğunu, e-bisiklet ve e-mopedlerin ise Türkiye'deki ortalama şehir içi ulaşım yolculuğuna kıyasla yüzde 40 daha düşük çevresel etki gösterdiğini ortaya koydu. Buna göre şirketin 2022'de yaklaşık 1600 ton karbon salımını önlediği hesaplandı. Bu miktarın yaklaşık 72 bin ağacın atmosferden 1 yılda emdiği karbondioksit miktarına eşit geldiği aktarıldı.

HEDEF 2030 YILINA KADAR NET SIFIR ŞİRKET OLMAK

Şirketin, sürdürülebilirlik hedeflerinin başında 2030 yılına kadar kendi faaliyetlerinin yan ısıra tüm lojistik operasyonlarının da karbon emisyonlarının sıfırlanması yoluyla 'net sıfır' şirket olmak geliyor. Bu hedefle, Martı'nın lojistik operasyonlarını yürüttüğü tüm araçların da bu süreçte elektrikli araçlara dönüştürülmesi planlanıyor.

Öte yandan tüm malzemelerin yeniden kullanılması, onarılması veya geri dönüştürülmesi yoluyla 2025 yılına kadar sıfır atık oranına ulaşmak da bir diğer sürdürülebilirlik hedefi olarak dikkat çekiyor. Bu hedefle çalışmalarını sürdüren şirket, geri dönüşüm için sertifikalı iş ortaklarıyla çalışıyor. Martı bu yolla yalnızca 2022 yılında, metaller, lityum iyon piller, elektronik atıklar, kağıt/karbon plastikler, karışık ambalaj atıkları ve kauçuktan oluşan toplam 110 tonluk malzemenin geri dönüşümünü sağladığını aktardı.